¿Quién es María Ruíz? Así es la abogada que lo dejó todo que es copresentadora de ‘El tiempo justo’

Los espectadores de Telecinco han conocido a una de las nueva caras que han debutado en El tiempo justo, el programa que presenta Joaquín Prat a partir de este mes de septiembre cada tarde en la cadena. María Ruiz es la encargada de la sección política, siendo la moderadora de un debate en el que la opinión de periodistas especializados será tan importante como la del público. Así es la vida de esta profesional que comenzó siendo abogada y que ahora se pone al frente de una de las mayores apuestas de Mediaset.

María tiene raíces burgalesas, aunque en realidad creció en Barcelona, por eso es una de gran aficionada al Espanyol, equipo de sus amores y al que apoya siempre en cualquier parte del mundo. Tras estudiar Derecho, no dudó en hacer las maletas y poner rumbo a China por un año. Más tarde probaría suerte en Miami, donde nació su hija Juana, aunque la pequeña ha crecido en Madrid.

Una vez en la capital, la copresentadora de El tiempo justo comenzó a hacer sus pinitos en el mundo de la televisión, debutando en el canal Iberoamérica TV, para más tarde dar el salto a Trece TV. Allí fue colaboradora de Trece al día y dio el salto a presentadora del espacio La azotea, el late night de la cadena.

Tras más de cinco años en la cadena de los obispos, dio el salto a Telemadrid, donde se convirtió en redactora y reportera del programa Ruta 179, que descubre los pueblos de la comunidad. Después daría el salto a los informativos de la cadena autonómica en 2023, un enorme cambio en su carrera. Pero no fue el único, ya que en el verano de 2024 tuvo la oportunidad de ser la presentadora del Telenoticias de Telemadrid en su edición nocturna, que es uno de los espacios más vistos de la Comunidad de Madrid cada día.

En el mundo de los pódcast también ha comenzado una aventura al presentar el espacio De madres y de padres, en el que comparte micrófono con la psicóloga Raquel Huéscar. En él hablan de todas las etapas que viven los niños y los padres, desde el nacimiento hasta la adolescencia, por lo que buscan ser una guía para los que se sientan perdidos o necesiten ayuda.

¿Quién es la pareja de María Ruiz?

La comunicadora guarda mucho su privacidad, por lo que no se sabe si actualmente tiene pareja. Lo que sí que ha compartido en algunos momentos en su amor por su hija Juana, de la que habla, como no podía ser de otra manera, en el pódcast infantil que presentaba.

Ahora se enfrenta a un nuevo reto al unirse a un proyecto de gran envergadura como es El tiempo justo, que aspira a liderar las tardes de la televisión mezclando política, sociedad y sucesos, sin olvidarse del mundo del corazón y los realities.