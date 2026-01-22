Quién es Lorena Montón, la sustituta de Elisenda Roca en ‘Saber y ganar’

Cambio significativo en Saber y ganar, uno de los concursos de televisión que más éxito continúa cosechando en La 2 de Televisión Española. De hecho, cada vez son más los que no se pierden ni una sola entrega. Es por eso que muchos de ellos, sobre todo los más fieles seguidores del programa presentado por Jordi Hurtado, se habrán dado cuenta del cambio que ha habido en las últimas entregas. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a la voz en off. Algo que ya avisó el propio Jordi Hurtado el pasado viernes: «Elisenda Roca no podrá estar con nosotros», comentó. Acto seguido, el catalán no dudó un solo segundo en aprovechar la ocasión para enviar «un beso muy grande» a su compañera. Y añadió: «A cuidarse y a recuperarse de esos virus invernales». Acto seguido, presentó a Lorena Montón, la persona que iba a sustituir a Elisenda Roca por un tiempo indefinido.

«Una compañera que ustedes ya conocen de las redes sociales, porque ahí está cada día llevando toda la información desde hace años», comentó Jordi Hurtado, a la hora de presentar a su nueva compañera. Tan solo un día después de estas palabras, el sábado 17 de enero, Elisenda Roca utilizó su perfil en la red social X (antes conocida como Twitter) para poner en valor el trabajo de su compañera y actual sustituta en el concurso que se emite en La 2 de Televisión Española: «Quiero agradecer a mi queridísima Lorena Montón, que ocupará mi lugar en un día triste para mí y para mi familia. ¡Cómo se nota que eres una mujer de radio! ¡Gran trabajo en Saber y ganar, amiga!», escribió. Como no podía ser de otra manera, Lorena Montón no dudó en responder al mensaje de Elisenda: «Un placer y un honor para mí estar aquí. ¡Lo haremos lo mejor que podamos!».

Lejos de que todo quede ahí, la joven no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «Ya sabes que te admiro y respeto, a ti y a tu labor frente al micro, nada sencilla, por cierto. Cuidaré de tu ‘cuevita frozen’ estos días con todo mi cariño. Un abrazo gigante, nos vemos en plató, amiga hermosa».

Quién es Lorena Montón, la sustituta de Elisenda Roca en ‘Saber y ganar’

Como indicó el propio Jordi Hurtado, Lorena es un rostro conocido de este mítico concurso. Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Pompeu Fabra y con un Máster en Gestión en la Industria Musical, la joven ejerce como periodista musical y es experta en el fenómeno fan.

Por si fuera poco, la comunicadora cuenta con una amplia experiencia tanto en prensa como en radio y en televisión, puesto que ha trabajado como redactora, editora, coordinadora y hasta presentadora. Debido a sus amplios conocimientos en la industria musical, Lorena comenzó su andadura en el concurso presentado por Jordi Hurtado.

Y es que, en el año 2022, comenzó a presentar una sección titulada Baúl musical en las redes sociales de Saber y ganar. Eso sí, no era su única función, puesto que también se encargaba de la coordinación digital para crear contenidos en web y en redes sociales. Cabe destacar que Lorena Montón fue colaboradora de Sota Sospita (Ràdio 4), donde se encargó de la locución y guion de un programa dedicado a su especialidad, el fenómeno fan.