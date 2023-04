Pablo Motos recuerda en ‘El Hormiguero’ su peligroso accidente con un arma

El pasado lunes, el actor Ricardo Darín acudió a El Hormiguero para charlar con Pablo Motos sobre Argentina 1985, su última y exitosa película. Para finalizar la entrevista, conoció a Trancas y Barrancas y las hormigas les propusieron jugar a un juego.

Este se trató de una versión del clásico “dos mentiras y una verdad”, solo que en esta ocasión debían de contar una historia y el otro tenía que averiguar si esta era verdadera o falsa. Como era su sección, Trancas escogió tema. “¿Alguna vez has manejado un arma?”, le preguntó al presentador. Este contestó que sí y comenzó a contar la historia en el programa.

“Me pegué un tiro en la cabeza, no me di, por eso estoy aquí. Fue en la mili y me dedicaba a guardar las armas, cuidarlas y limpiarlas”, explicó Pablo Motos. “Había quedado con una chica y, cuando ya estaba recogiendo, un montón de mandos aparecieron con sus pistolas tras unas prácticas de tiro”, continuó explicando. Aunque ya se podía adivinar que es lo que iba a suceder a continuación.

“Decidí no limpiar ninguna, solo les pasé un aceite por fuera pensando que no había balas. Pero me encontré una pistola que tenía una bala en la recámara”, contó el conductor. “Al montarla se disparó, me rozó una ceja, me quedé sordo de un oído y sin habla. Me llevaron al hospital, donde estuve cinco o seis horas para ver si me recuperaba”, reveló Motos. Cabe recalcar que a estas alturas nadie sabía todavía si la historia era cierta o no.

Por último, añadió que “al día siguiente me llevaron al cuartel y me arrestaron por hacer mal mi trabajo”. Con este último detalle el presentador concluyó su narración, ahora le tocaba el turno a Ricardo Darín de averiguar si era verdadera o no. El actor quiso creer que sí lo era y, efectivamente, este episodio sí que ocurrió en la vida de Pablo Motos.