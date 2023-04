‘El Hormiguero’: Ricardo Darín y Pablo Motos comparten una emotiva reflexión sobre la edad

Una noche más, El Hormiguero regresó a Antena 3 con una nueva entrega, en la que el programa contó con la visita de Ricardo Darín. Tras acudir a los Premios Platino, el actor visitó el programa para hablar sobre la gala y sobre Argentina, 1985, la ganadora al Goya de este año como Mejor Película Internacional.

Disponible en Prime Video, entre otros muchos premios, Argentina, 1985 se llevó en los pasados Premios Platino cinco galardones: mejor película, actor, guión, dirección artística y premio a la educación de valores; siendo una de las películas más aclamadas del último año.

«Pretendíamos poner el enfoque sobre las personas sobre las que recayó la gran responsabilidad de llevar adelante ese juicio en el que nadie creía. Nuestra intención siempre fue darle el aspecto más humano de la cuestión, más allá del histórico», apuntó Ricardo Darín sobre la película.

Además, el actor señaló que el contexto histórico que enmarca a la película no solo ocurrió en Argentina. «Lamentablemente ha sucedido en varias partes del mundo. Nosotros, tristemente, sufrimos varias dictaduras. Pero la del 76 probablemente haya sido la más dura, la más áspera y la más sangrienta», explicó.

El argentino es un gran amigo del programa, y por ello, Pablo Motos quiso debatir con él sobre varios temas, entre ellos el paso del tiempo. «¿Alguna vez has notado que te tratan como si tuvieses más edad de la que sientes?», le preguntó el presentador de El Hormiguero.

Ricardo bromeó con que «todavía está de ida» y compartió una reflexión sobre la edad. «Yo creo que se puede nacer viejo y morir joven. Hay mucha gente que, tristemente, por las circunstancias de su vida, no lo pasan bien, arrastran los pies, ese tipo de cosas. Y veo gente muy adulta que los ves y están llenos de vitalidad», expresó.

Además, compartió una inspiradora cita con los espectadores del programa. «La he leído, no es mía, pero me la apoderé. Uno debe vivir la vida tratando de no olvidar aquella persona brillante que había en sí. No hay que olvidarse de eso nunca», señaló.

Pablo Motos también aprovechó para compartir una reflexión que hizo Clint Eastwood sobre la edad. «No dejo entrar al viejo», dijo el actor de Hollywood cuando le preguntó un amigo sobre su secreto para mantenerse activo a los 92 años.