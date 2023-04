‘El Hormiguero’: Rosario Flores se emociona al recordar a Enrique San Francisco

Una noche más, El Hormiguero regresó a Antena 3 con una nueva entrega. Tras comenzar la semana con la visita de Lola Índigo, este martes, visitó el programa Rosario Flores, para presentar la nueva edición de La Voz Kids y el nuevo proyecto discográfico que está preparando.

Tras su entrada en plató, Pablo Motos preguntó a Rosario por la nueva edición de La Voz Kids: «Ya llevo toda mi vida en La Voz. Ya soy la monstrua de los niños y es el programa más bonito que me ha pasado en mi vida. Cuando empecé no estaba muy porque a mí me gusta el escenario y la televisión no la había conocido así tanto, pero llevo 10 años haciendo La Voz y mientras que me quieran voy a estar ahí», expresó la artista.

«Decidí hacer siempre La Voz Kids porque los mayores como que se lo tomaban más a pecho. A un niño se le olvida a los 5 minutos. Empieza a llorar pero a los 5 minutos le digo que va a cantar conmigo o que le voy a llevar a un concierto y se le cambia la cara. Sin embargo, los mayores se lo toman más en serio y para mí era muy agobiante decirles que no», expresó sobre los motivos por los que abandonó la edición de adultos.

«Muchas veces he llorado no por decir a un niño que no podía pasar, sino por no haberme dado la vuelta y que se me hayan ido niños buenísimos. Por eso siempre digo que el ganador ya está escrito en el cielo, porque por mucho que uno haga, en esto el destino está escrito», añadió la artista.

Durante la entrevista, Pablo Motos destacó que a ambos les une Enrique San Francisco, ya que el humorista fue colaborador del programa y pareja de Rosario a principios de los 80. «Yo te lo iba a decir, te iba a decir que cada vez que vengo aquí y te veo me acuerdo de Enrique, porque El Hormiguero era su casa y cada vez que vengo aquí y te veo a ti, me acuerdo de él muchísimo», explicó la artista.

«Yo tengo un vacío muy grande y una pena muy gorda con Enrique todavía en el cuerpo. Le echo muchísimo de menos, más que cuando estaba. Me arrepiento de no haber estado más con él, de no haberle cuidado más… Tengo mi cosita con Enrique. Le echo mucho de menos», añadió.

Rosario Flores concluyó asegurando que: «Nos queríamos mucho y tuvimos un amor enorme. Él para mí ha sido uno de los mejores hombres que yo he tenido en mi vida porque me conoció con 18 años y me formó y me hizo la mujer que soy hoy».