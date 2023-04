Lola Índigo desvela en ‘El Hormiguero’ a quién va dirigido ‘El Tonto’

Una noche más, El Hormiguero regresó a Antena 3 con una nueva entrega. El programa recibió este martes la visita de Lola Índigo, que acudió para presentar El Dragón, su tercer álbum de estudio, que tras su lanzamiento está teniendo un éxito arrollador.

Tras su entrada en plató, Pablo Motos preguntó a la artista por la inspiración del título de su nuevo disco. «Me parece un título con mucha potencia. Me inspira poder, pero también protección. Creo que siempre se ha visto como un animal fuerte y agresivo, pero yo también lo he visto como un animal muy noble», expresó.

Pablo Motos también preguntó a la artista sobre los sueños que le quedan por cumplir, a lo que ella respondió: «Es que he cumplido un montón de sueños que no sabía que podía ni siquiera soñar. Nunca hubiera pensado que iba a girar en Latinoamérica o que me iban a nominar a unos premios internacionales.

«Yo la verdad es que no ambiciono ganar Grammys o premios, ya que lo que quiero es que esto me dure mucho tiempo para poder seguir trabajando con mis amigos, que me divierte muchísimo, y ser muy feliz. Si después vienen premios, perfecto; si no, no pasa nada», subrayó Lola Índigo.

En cuanto a El Tonto, el single principal del disco en colaboración con Quevedo, Lola Índigo señaló que: «Siempre hay un poco de verdad. Ese día estaba en el estudio muy cabreada porque había tenido una decepción con una persona».

«Lo guay de las canciones que acaban siendo himnos, que esta canción ojalá lo sea para mucha gente, es que cuando empatizas con una historia… Todos hemos tenido un tonto o una tonta en nuestra vida que nos ha jodido bastante. Y básicamente va de eso, de que no sabe lo que se pierde», señaló sobre la historia que esconde la canción.

Sobre a quien va dirigida la canción, Lola Índigo señaló entre risas que: «Ha habido varios tontos, así que se la pueden repartir entre todos chavales porque hay para todos».