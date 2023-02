La nueva gira de Beyoncé en cifras: el dineral que podría embolsarse con ‘Reinessance World Tour’

El regreso de Beyoncé a los escenarios ya es una realidad. A través de sus redes sociales, la artista estadounidense ha anunciado las primeras fechas de su nueva gira mundial, Reinessance World Tour, con la que volverá a los escenarios seis años después de su última gira en solitario.

Los fans de la artista estadounidense llevaban esperando esta noticia desde que en junio del año pasado se produjese su esperado regreso a la música con el disco Renaissance. Y finalmente, Beyoncé se embarcará en una nueva gira mundial a lo largo de los próximos meses.

La nueva gira de Beyoncé estará compuesta por un total de 40 conciertos, repartidos entre Europa, Estados Unidos y Canadá. La artista comenzará oficialmente su Reinessance World Tour en Estocolmo el próximo 10 de mayo y concluirá en Nueva Orleans el 27 de septiembre.

Cinco años después de su última actuación en España, junto a su marido el rapero Jay-Z, Beyoncé volverá a actuar en nuestro país y esta vez en solitario. La artista ha incluido una fecha en Barcelona, donde actuará en el Estadi Olímpic Lluis Companys, el próximo 8 de junio, siendo su única parada en España.

Según fuentes del portal estadounidense Billboard, la intérprete de Break My Soul podría recaudar más de 200 millones de dólares con su nueva gira mundial. Incluso, se podría llegar a superar la cifra de los 275 millones de doláres.

Por otro lado, el regreso de Beyoncé a los escenarios se produjo este mes en Dubai. Un show privado no exento de polémica, de hora y media de duración por la artista estadounidense que se embolsó más de 20 millones de dólares.

.@Beyonce has offfically announced her 2023 #RENAISSANCEWorldTour. The album re-climbed to #1 on iTunes in the first few minutes of release and is predicted to stay at #1 on the Billboard 200 for MONTHS! pic.twitter.com/00KbsaqEVg

