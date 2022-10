Beyoncé confirma su regreso a los escenarios: ‘Renaissance Tour’ llegará en 2023

Beyoncé volverá a los escenarios en 2023. Los fans de la artista estadounidense llevaban esperando esta noticia desde que el pasado mes de junio se produjese su esperado regreso a la música con el disco Renaissance. Y finalmente, esta gira parece que tendrá lugar el año que viene.

La noticia se confirmó después de que Beyoncé y marido, el productor l Jay Z, asistieran el pasado sábado a la gala Wearable Art de este año en Santa Mónica, California, una gala organizada por su madre y su padrastro, Tina Knowles-Lawson y Richard Lawson.

En unas imágenes que se han viralizado del interior del evento, se puede ver como la artista estadounidense decidió poner a subasta un «paquete de entradas para sus nuevos conciertos» de la gira mundial de Renaissance, su nuevo disco.

Beyoncé confirms a Renaissance world tour at the Wearable Art Gala, kicking off Summer 2023. #RenaissanceWorldTour pic.twitter.com/MBzgpWWDBs

En las imágenes, se puede ver en la pantalla la subasta de un «paquete de entradas para un concierto. Valorado en un total de 20.000 dólares, United x WACO le ofrece la oportunidad de ver a Beyonce en su gira Renaissance a partir del verano de 2023 en cualquiera de los destinos nacionales e internacionales en todo el mundo». De esta forma, se ha confirmado que el regreso de la artista a los escenarios tendrá lugar en 2023.

«Este premio se completa con dos tickets de Primera Clase Internacional de United Airline Polaris a ciudades seleccionadas, con tres noches de hotel en una propiedad Marriott. Y, a una de las actuaciones musicales más codiciadas de todos los tiempos, dos entradas de concierto para la gira Renaissance 2023 de Beyoncé con una visita guiada entre bastidores con Miss Tina», se podía leer en la subasta.

Como era de esperar, la emoción de sus fans ha inundado las redes sociales. No obstante, de momento ni la artista estadounidense ni su compañía han dado detalles de esta nueva gira, que aparentemente tendrá fechas tanto en Estados Unidos, Europa y Australia.

Beyoncé has confirmed The RENAISSANCE World Tour – starting Summer 2023.

Rumoured to visit Europe (2023), North America (2023) and Australia (2024) – more destinations may be announced. #RENAISSANCE #RENAISSANCEWorldTour pic.twitter.com/rTPUw9bfZp

— RENAISSANCE WORLD TOUR (@RenaissanceWT) October 23, 2022