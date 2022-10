Beyoncé estalla tras haber sido acusada de plagio por esta canción

El regreso a la música de Beyoncé fue uno de los más esperados de este 2022. Su nuevo álbum de estudio, Renaissance está siendo un éxito en todo el mundo, no obstante, recientemente la artista se ha enfrentado a una acusación de derechos de autor.

El grupo Right Said Fred formado por los hermanos Fred and Richards Fairbrass ha acusado a la artista estadounidense en una entrevista con el medio The Sun de no haberles pedido permiso para usar su tema de 1992 I’m too sexy en el tema Alien superstar, incluido en su nuevo disco.

«Normalmente, el artista se acerca a nosotros, pero Beyoncé no lo hizo porque es una persona tan arrogante que probablemente pensó ‘venid a buscarme’, así que nos enteramos después de ello haberlo hecho», expresan los integrantes del grupo.

Dear ⁦@MailOnline⁩ It’s not a ‘sample’ 🤦‍♂️I’m Too Sexy artists Right Said Fred say Beyonce didn’t ask permission to sample their hit track | Daily Mail Online https://t.co/NSX0DDW4iF — Right Said Fred (@TheFreds) October 5, 2022

«Para usar nuestra melodía necesitan nuestro permiso, así que nos envían la demostración y la aprobamos y, de ser así, obtenemos un crédito de coautoría. Con esto de Beyoncé, hay 22 escritores, es ridículo, así que obtendríamos alrededor de 40 peniques», expresaron.

No obstante, a Beyoncé no le han sentado bien estas declaraciones, tal y como ha expresado su equipo en un comunicado: «Los comentarios hechos por Right Said Fred afirmando que Beyonce usó I’m Too Sexy en Alien Superstar sin permiso son erróneos e increíblemente despectivos. No solo se concedió el permiso para su uso, sino que se agradeció públicamente el formar parte del disco».

«El porcentaje de derechos de autor de los escritores de Right Said Fred con respecto al uso de I’m Too Sexy es una parte sustancial de la composición. Colectivamente, los escritores de Right Said Fred poseen más que cualquier otro escritor singular en el tema y tienen crédito de coautores», desmienten en el comunicado.

El equipo de la artista estadounidense comentó: «Para su canción, no hubo uso de grabación de sonido, sólo se utilizó la composición. Se pidió permiso a su editor el 11 de mayo de 2022 y el editor aprobó el uso el 15 de junio de 2022. Se les pagó por el uso en agosto de 2022»