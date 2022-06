Beyoncé estrena ‘Break My Soul’ como adelanto de su esperado álbum

El regreso a la música de Beyoncé ya es una realidad. Hace solo unos días, la artista estadounidense paralizaba al mundo al anunciar por sorpresa la fecha de lanzamiento de su nuevo disco. Y este lunes, sorprendió a sus millones de fans con un nuevo anuncio que tenía estrecha relación con el lanzamiento de su nuevo single.

Un single que vio la luz tan solo unas horas después y que el mundo ya ha podido escuchar. Bajo el título de Break My Soul, se trata de una canción que no solo es la confirmación del regreso de Beyoncé a la música, sino que significa el comienzo de una nueva era.

Tras unos años de silencio musical, Beyoncé ha vuelto por todo lo alto. Mientras sus fans cuentan los días para el lanzamiento de Renaissance, que verá la luz el próximo 29 de junio, la artista ha querido sorprenderles con el lanzamiento del primer adelanto del álbum.

“Bey is back and I’m sleeping real good at night.”

— Beyoncé in her new single, ‘BREAK MY SOUL.’ pic.twitter.com/AhKN7LWrNy

— Pop Crave (@PopCrave) June 21, 2022