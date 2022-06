Beyoncé pone fecha al lanzamiento de su esperado nuevo disco

El regresó a la música de Beyoncé ya es una realidad. Hace unos días, la artista estadounidense revolucionó a sus más de 263 millones de seguidores al recurrir a la técnica de eliminar todas sus publicaciones de Instagram. De esta forma, advertía que su regreso era inminente y este jueves la noticia se ha confirmado.

Tal y como se puede ver en su cuenta de Instagram, el nuevo disco de Beyoncé verá la luz el próximo 29 de junio. Bajo el nombre de Renaissance, será el «primer acto» del nuevo proyecto discográfico de la artista. Cabe recordar, que hace unos meses rumoreaba que la artista volvería a la música con dos discos, este sería el primero de ellos e incluirá 16 canciones, tal y como puede verse en algunas plataformas.

Plataformas musicales como Apple Music y Tidal también han confirmado que el disco Renaissance de Beyoncé llegará el día señalado. Además, a través de la página web oficial de la artista, se puede reservar el disco, así como también encargar una versión deluxe del mismo, que incluye el CD, un libreto de 28 páginas y una camiseta.

Renaissance será el primer trabajo discográfico de Beyoncé en 6 años desde el lanzamiento de Lemonade en el año 2016. No obstante, en este tiempo la artista no ha estado parada, pues ha incrementado su faceta como empresaria, ha puesto música a El Rey León, colaborado con artistas como Ed Sheeran o J Balvin, o interpretado la canción principal de la película sobre las hermanas Williams.

De esta forma, tal y como el título indica, el nuevo disco de la artista será como su «renacimiento» tras un tiempo apartada de la música. Un tiempo cuya espera se ha hecho larga, pero no hay ninguna duda de que merecerá la pena. Como era de esperar, tras la noticia de su regreso a la música, las redes sociales han enloquecido.

BEYONCÉ IS COMING JULY 29TH THIS IS NOT A DRILL pic.twitter.com/weo5SdYQdI — “⃝iтѕ ριмριѕн“⃝ 🅖 (@g_gabbo23) June 16, 2022