Blue Ivy, hija de Beyoncé, protagonista por su gran parecido a su madre

Blue Ivy, la hija mayor de Beyoncé, es la clara prueba de cómo se transmite la herencia biológica de generación en generación. Tal y como se ha podido comprobar esta misma semana debido a unas imágenes de la joven en las que aparece junto a su padre, Jay-Z.

Hace ya una década, Beyoncé y Jay-Z tuvieron a Blue Ivy, su primera hija. Cuando la exitosa pareja mostró a la pequeña por primera vez, muchos fueron los que se cuestionaron a quién se parecía más, si a la cantante o al rapero.

Las opiniones de la mayoría de las personas que opinaban, presagiaban que la pequeña se parecía más a su padre y que así sería siempre, pero diez años después, parece que ha habido un cambio. Pues actualmente, Blue Ivy es la viva imagen de la artista estadounidense cuando apenas había comenzado su carrera en la música.

To us: Jay Z, the all time rap legend

To Blue Ivy: embarrassing dad pic.twitter.com/yOsIpBUVyz

— philip lewis (@Phil_Lewis_) June 14, 2022