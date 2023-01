Cinco años después de su última actuación, el regreso de Beyoncé a los escenarios ya es una realidad. La artista estadounidense protagonizó un show a la altura de las expectativas, no obstante, también fue un show envuelto en polémica, en parte por su ubicación.

La ubicación de este primer concierto fue Dubái, más concretamente en una fiesta privada en el lujoso resort Atlantis. Es sabido que Emiratos Árabes, país del que Dubái es capital, no respeta los Derechos Humanos y que va muy atrasado en derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI. Dos colectivos que han sido pilares fundamentales en la carrera de la artista, lo que ha generado muchas críticas en las redes sociales.

No obstante, el cheque de 24 millones de dólares que ofrecieron a Beyoncé la llevó de vuelta a los shows en directo. La artista actuó en el exclusivo hotel situado en la emblemática Palmera de Dubai, donde estuvieron invitadas celebrities como Kendall Jenner o Leticia Wright.

Beyoncé performing «Drunk in Love» in Dubai pic.twitter.com/srqcxfJzPR

Los asistentes, a los que se les invitó a guardar el teléfono móvil unos minutos antes de que diese comienzo el concierto, pudieron disfrutar de un espectáculo lleno de luces, colores y fuegos artificiales a la altura de las expectativas, donde Beyoncé brilló en cada una de las 19 canciones seleccionadas.

La artista decidió no interpretar ninguna de su último trabajo discográfico, Renaissance, en su lugar hizo un repaso en su repertorio por algunos de los temas más icónicos de su carrera durante los 90 minutos que duró la actuación. Hora y media por la que se embolsó más de 20 millones de dólares.

Por otro lado, se desvelaron detalles como que “las entradas son como pepitas de oro, muy codiciadas”, debido a que solo se podía acceder al show mediante invitación, del que después de la actuación de la artista hubo una sesión de DJs a cargo de Swedish House Mafia.

Official recording of Beyonce’s performance in Dubai shared by @parkwood pic.twitter.com/tJZMgPWsji

— Beyoncé Press. | Fan Account (@beyoncepress) January 21, 2023