Beyoncé regresará a los escenarios este mes en Dubái en medio de una gran polémica

Beyoncé publicó en verano de 2022 su séptimo álbum de estudio, Renaissance. Inmediatamente comenzó a recibir buenas críticas sin necesidad de demasiada promoción. Pocas han sido las actuaciones relacionadas con el disco y lleva cinco años sin dar un concierto. Hace pocos días se desveló cuál sería el primer gran show de vuelta de la cantante, pero no ha gustado nada a sus fans.

La ubicación de este primer concierto será Dubái, más concretamente en una fiesta privada en el lujoso resort Atlantis. Es sabido que el país del que esta ciudad es capital, Emiratos Árabes, no respeta los Derechos Humanos y que va muy atrasado en materia de derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI. Estos dos colectivos son pilares fundamentales de la base de fans de la artista y no han dudado en emitir sus quejas en las redes sociales.

🚨 Atlantis Dubai resort Guest Experience confirms that Beyoncé will perform in January 2023, the event is private and only selected and invited people will have access to tickets.

