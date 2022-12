Beyoncé lanza una versión de ‘Break my soul’ protagonizada por sus fans

Tras unos años de silencio musical, Beyoncé regresó por todo lo alto. La artista estadounidense publicó el pasado 29 de junio Renaissance, su nuevo álbum de estudio. Un disco entre el que se encuentran canciones como Break my soul, canción convertida en un éxito mundial.

Break My Soul es una canción que muestra a la artista más empoderada que nunca, donde vuelve a demostrar que estamos ante una de las mejores voces del mundo, y donde se muestra muy segura de sí misma, en un tema en el que se fusionan sonidos dance, house y pop.

Tras el éxito de este tema, esta misma semana la artista estadounidense ha vuelto a sorprender a sus fans, en esta ocasión, con el lanzamiento de una nueva versión de la canción protagonizada por sus seguidores. Una forma de agradecerles el apoyo y la paciencia que han tenido ante su regreso a la música.

Beyoncé uploads BREAK MY SOUL (hive certified) on her YouTube.

