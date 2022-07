Beyoncé hace historia con ‘Renaissance’, su nuevo disco

Beyoncé ha vuelto a hacer historia. La artista estadounidense regresó hace unos meses a la música por todo lo alto con Break My Soul, su nuevo single, el primer adelanto de su esperado disco, Renaissance, que ha visto la luz este viernes 29 de julio.

Con este «renacer», la artista estadounidense ha vuelto a posicionarse como una de las reinas de la música a nivel internacional. Un disco muy personal, con el estilo inconfundible de la artista de principio a fin y que grita empoderamiento femenino en cada una de sus canciones.

Por otra parte, tras su lanzamiento esta madrugada, las reproducciones del nuevo disco de Beyoncé no dejan de aumentar en todas las plataformas, siendo actualmente uno de los álbumes más escuchados a nivel global, confirmándose una vez más las ganas que tenían sus fans de poder escuchar su nuevo disco.

«Crear este álbum me permitió tener un lugar donde soñar y donde encontrar una vía de escape durante un momento aterrador para el mundo entero. Me permitió sentirme libre y aventurera en una época en la no se movía prácticamente nada», comienza el texto publicado en su cuenta de Instagram antes del lanzamiento del disco.

Y añade: «Mi intención era crear un lugar seguro, un lugar en el que no hubiera juicios. Un lugar libre de perfeccionismo y donde no se pensara en exceso. Un lugar para gritar, soltar, sentirse libre. Ha sido un viaje de exploración precioso», escribió Beyoncé en su cuenta de Instagram sobre su nuevo álbum.

De esta forma, Beyoncé vuelve a sentarse en el trono de la música que se merece. La artista estadounidense regresa pisando fuerte, con un disco que se posiciona como uno de los grandes álbumes de este 2022, superando cualquier expectativa de antes de su lanzamiento.