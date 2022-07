Beyoncé consigue volver a hacer historia con ‘Break My Soul’

Beyoncé ha vuelto a hacer historia. La artista estadounidense regresó a la música por todo lo alto con Break My Soul, su nuevo single, el primer adelanto de su esperado próximo álbum de estudio, Renaissance, que verá la luz el 29 de julio.

Con este «renacer», la artista estadounidense no ha tardado en conseguir un número uno, con una de las revistas musicales más prestigiosas del planeta: Billboard. De esta forma, la cantante ha vuelto a posicionarse como una de las reinas de la música a nivel internacional.

Tras conseguir el número uno en numerosas plataformas digitales, ahora la artista ha conseguido un nuevo reconocimiento más, al conseguir su primer número 1 en la lista Billboard Hot Dance/Electronic Songs con su nuevo single Break My Soul.

Beyoncé earns her first-ever #1 on the Billboard Hot Dance/Electronic Songs chart with ‘Break My Soul.’ pic.twitter.com/AYQttcLiWV — Pop Base (@PopBase) July 7, 2022

Por otra parte, las reproducciones de Break My Soul no dejan de aumentar en todas las plataformas, siendo actualmente una de las canciones más escuchadas a nivel global, y habiendo conseguido ser número uno en países como Reino Unido o Estados Unidos.

En cuanto a su nuevo disco, según el medio The Sun, la cantante había decidido investigar a todos los colaboradores para conocer si cuentan con antecedentes por agresión o por abuso, una circunstancia que en consecuencia supondría la eliminación de su participación en el proyecto.

«Crear este álbum me permitió tener un lugar donde soñar y donde encontrar una vía de escape durante un momento aterrador para el mundo entero. Me permitió sentirme libre y aventurera en una época en la no se movía prácticamente nada. Mi intención era crear un lugar seguro, un lugar en el que no hubiera juicios. Un lugar libre de perfeccionismo y donde no se pensara en exceso. Un lugar para gritar, soltar, sentirse libre. Ha sido un viaje de exploración precioso», escribió Beyoncé en su cuenta de Instagram sobre su nuevo álbum.