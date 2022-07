Beyoncé comparte nuevas pistas y detalles sobre su esperado álbum

Beyoncé, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las artistas más consagradas de la industria musical a nivel mundial. Después de tanta espera, por fin confesó que estaba a punto de sacar a la luz un nuevo álbum que lleva por nombre Renaissance.

A pesar de que el lanzamiento está previsto para el próximo 29 de julio, hemos podido disfrutar de un adelanto: Break My Soul. Se trata de una canción que no solamente no ha dejado indiferente a nadie, sino que ha demostrado que este nuevo álbum nos dejará aún más sin palabras.

Tras este primer adelanto, Beyoncé ha vuelto a dar de qué hablar. ¿De qué manera? Publicando en redes sociales una foto que bien podría ser la portada de Renaissance. En la imagen vemos a la estadounidense con una pose muy sensual, tapando sus pechos y a lomos de un caballo que está hecho de cristales de bola de discoteca.

Muchos son los que están completamente convencidos de que esta imagen podría ser una metáfora de su nuevo disco, ya que como reconoció para la British Vogue su nuevo lanzamiento será un híbrido entre la música country (representada por el concepto del caballo) y disco (evocada por el material del cual esta hecho el caballo).

A través de su cuenta de Instagram, la artista reconoció lo siguiente: «La creación de este álbum me permitió un lugar para soñar y encontrar una vía de escape en una época de miedo para el mundo. Me permitió sentirme libre y aventurera en una época en la que apenas había movimiento».

Además, añadió: «Mi intención era crear un lugar seguro, un lugar sin juicios. Un lugar para estar libre de perfeccionismo y de pensar demasiado. Un lugar para gritar, liberarse, sentir la libertad. Fue un hermoso viaje de exploración. Espero que encuentres alegría en esta música. Espero que te inspire a soltar el meneo. ¡Ja! Y a sentirte tan única, fuerte y sexy como eres».