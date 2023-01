Beyoncé y Britney Spears tenían preparada una colaboración que finalmente no vio la luz

La historia de la música podría haber dado un vuelco si se hubiera llevado a cabo la colaboración que tuvieron entre manos Beyoncé y Britney Spears. La noticia ha saltado de mano del medio norteamericano Page Six, donde se afirma que Beyoncé le pidió a la cantante que “apareciera en un nuevo video musical, pero la colaboración finalmente no se concretó”. Así lo aseguran las fuentes de tal publicación.

Ahora, mientras Beyoncé triunfa con su nuevo álbum Renaissance y Britney Spears vuelve a la música regrabando junto a Elton John su canción Tiny Dancer en Hold Me Closer, se ha hecho pública esta información. Pues sí, Beyoncé se acercó a la protagonista de éxitos mundiales como Toxic o Baby One More Time para pedirle que participara junto a ella en un videoclip del álbum que iba a lanzar próximamente, pero todo quedó ahí.

Beyoncé asked Britney Spears to appear in a music video but the plans didn’t end up happening, Page Six reports. pic.twitter.com/TVe4UYJzYm — Pop Base (@PopBase) January 10, 2023

La última vez que se las pudo ver juntas fue en 2004 para el anuncio publicitario de Pepsi junto a la cantante Pink y a Enrique Iglesias, la intención de la marca era recrear en el Coliseo Romano un combate lleno de gladiadores llevado a cabo por tres damas gladiadoras mientras cantan al ritmo del tema de Queen, We Will Rock You. El cantante Enrique Iglesias hacía el papel del malvado emperador que disfrutaba del combate mientras se tomaba una Pepsi.

La intención del anuncio era tratar romper los tabúes que había en la época y para ello contaron con la presencia de tres de las mayores artistas internacionales de la historia de la música, quienes conseguían destruir al emperador mientras cantaban con la banda de Queen de fondo. El anuncio se convirtió en uno de los más caros de la historia, pero también en uno de los más vistos. Los seguidores de ambas cantantes están deseosos de que está colaboración se vuelva a hacer real, pero por el momento les tocará seguir esperando.