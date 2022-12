Britney Spears: el padre de la artista rompe su silencio de 10 años en una entrevista

Jamie Spears ha roto su silencio. Un año después de su hija Britney Spears fuera liberada de su tutela después de 13 años, el padre de la artista ha concedido una entrevista al Daily Mail, en la que ha hablado públicamente por primera vez en más de diez años.

El padre de la artista se ha defendido de los ataques con un mensaje contundente: sin su ayuda, Britney Spears estaría muerta. De esta forma, asegura que la tutela salvó la vida de su hija, así como también salvó a sus hijos.

En la entrevista, asegura que a día de hoy sigue pensando que tomó siempre la decisión correcta, a pesar de que esa decisión afectase a la relación con su hija. «No todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo. Ha sido un infierno, pero quiero a mi hija con toda mi alma», señala.

«¿Dónde estaría Britney ahora si esa tutela? No sé si estaría viva. No lo sé. Para protegerla, y también para proteger a los niños, la tutela fue una gran herramienta. Sin ella, no creo que hubiera recuperado a los niños”, explica Jamie Spears.

Britney Spears’ father Jamie insists she needed conservatorship as he speaks out for first time https://t.co/V4CTeYVJau — Daily Mail Online (@MailOnline) December 17, 2022

«Para protegerla a ella y también a los niños, la tutela fue una gran herramienta», dice el padre de la artista, además, defiende que «no va a pintar un cuadro bonito» de su familia, pero insiste en que a pesar de todo, tomó la decisión correcta.

«Lo que yo entiendo por tutela es ayudar a alguien a recuperar su vida y regresar a la sociedad para vivir normalmente», comenta el padre de Britney, explicando que por aquel momento la cantante estaba totalmente arruinada.

En la actualidad y tras haber sufrido graves problemas de salud, Jamie Spears, vive con su otra hija, Jamie Lynn Spears, en la zona rural de Luisiana, muy cerca donde nació Britney. Mientras que a día de hoy, el contacto de la artista con sus hijos es inexistente, pues los pequeños han preferido irse a vivir con su madre.