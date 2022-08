Britney Spears estalla después de que sus hijos se hayan negado a verla

Britney Spears ha roto su silencio. Después de que saliera a la luz que no ha visto a sus hijos mayores desde hace meses, la artista estadounidense se ha sincerado sobre este asunto tan complicado, por el que asegura estar muy triste.

Todo comenzó durante una entrevista, en la que el ex marido de la artista, Kevin Federline, reveló que sus hijos, aún menores de edad, Preston, de 16 años, y Jayden, de 15, habían tomado la decisión de no verla. Una decisión que ha destrozado a la estrella del pop.

En respuesta a la entrevista de su ex marido, Britney Spears se ha vuelto a sincerar a través de las redes sociales, donde en una emotiva publicación, escribió como se encuentra en estos momentos: «Me entristece saber que mi exmarido ha decidido hablar sobre la relación entre mis hijos y yo».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Britney Spears (@britneyspears)

«Como todos sabemos, criar hijos adolescentes nunca es fácil para nadie. Me preocupa que la razón se base en mi Instagram», dijo la artista, en referencia a sus polémicas publicaciones en la red social, donde acumula más de 41,9 millones de seguidores.

Cabe recordar que Kevin Federline señaló que se había «disculpado» con Preston y Jayden por las fotos que publicaba su madre en Instagram. «Trato de explicarles: ‘Mirad, tal vez esa es solo otra forma en que ella trata de expresarse’. Pero eso no quita el hecho de lo que les hace. Es difícil», dijo el ex marido de la artista en la entrevista-

Por otra parte, el pasado mes de junio, Britney Speats, se casó con su pareja Sam Asghari, y Kevin Federline expresó por que sus hijos no fueron a la bod: «Estaban felices por ella, pero como no la estaban viendo en este momento, tomaron la decisión de no ir a su boda».