Britney Spears podría regresar a la música de la mano de Elton John

Britney Spears ya está preparada para volver a la música. Hace unos días, la artista estadounidense sorprendía a sus fans con una versión inédita de Baby One More Time que en su momento no le dejaron sacar. Y ahora, prepara su regreso a la música junto a su amigo Elton John.

A través de una exclusiva aportada por Page Six, Elton John habría querido ayudar a su amiga, al sentirse reflejado en una situación que ahora le ha tocado vivir a ella, pero que él también vivió en su momento. Unos años de silencio musical que él vivió en su momento, aunque por otros motivos.

De esta forma, tal y como ha anunciado el conocido medio estadounidense, Elton John le habría hecho una propuesta musical a Britney Spears que ella habría aceptado y que podría haberse llevado a cabo ya, aunque ambos artistas de momento permanecen en silencio.

Se trata de una nueva versión de su clásico publicado en el año 1971 Tiny Dancer. Al parecer, ambos artistas se habrían reunido la semana pasada en un estudio de grabación de Beverly Hills, donde unieron sus dos voces en la famosa canción, cuya nueva versión podría ver la luz el próximo mes de agosto.

«Esto fue idea de Elton y Britney es que es una gran fan de él. Han grabado una nueva versión de Tiny Dancer y es increíble. Britney ha estado en el estudio de Beverly Hills la semana pasada con él, con Elton, para una jornada de grabación supersecreta y que supervisada por el productor, Andrew Watt», señalan desde Page Six.

Por otro lado, añaden que: «Le han mostrado el tema a la gente de su compañía discográfica y están todos conmovidos. Es muy bueno. Quieren que sea un éxito del verano. Britney, además, está oficialmente de regreso y está totalmente emocionada».