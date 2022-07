Britney Spears lo ha vuelto a hacer. La artista estadounidense sorprendido a todos sus seguidores de Instagram con un vídeo tan inesperado como especial. Se trata de una nueva versión de su primer gran éxito en la música, Baby One More Time, la canción con la que en la década de los 90 saltó a la fama mundial.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Britney Spears ha dejado sin palabras a sus casi 42 millones de seguidores, con una interpretación muy especial de esta canción, y revelando que desde que tenía 14 años quiso que esta versión viera la luz, pero que sus productores no le dejaron compartirla en su momento.

«Me lo arruinaron, me avergonzaron y me hicieron sentir como si fuera absolutamente nada», dice la artista en la publicación que ha compartido a través de su cuenta de Instagram. «No he compartido mi voz desde hace mucho tiempo… tal vez demasiado», comienza el texto de Britney.

«Aquí estoy yo cantando en mi casa, con una versión diferente de Baby One More Time», continúa la artista junto al vídeo en el que interpreta una nueva versión de su primer gran hit mundial. Además, en la misma publicación la artista estalla de nuevo contra su familia.

Briney Spears, expone las limitaciones que le impusieron a la hora de crear nueva música en este texto: «El equipo dijo ‘no’ e hicieron una versión con cuatro niñas, con mi hermana incluida, haciendo una versión de cinco minutos de cuatro canciones remezcladas sin siquiera tener que hacer un esfuerzo o bailar», asegura.

«Comparto esto porque soy consciente de mi amor y pasión por cantar, y mi propia familia me ridiculizó. Me lo arruinaron. Me hicieron sentir como si yo no fuera nada. ¡¡¡Cada uno de ellos!!! Como dije antes, me quitaron mis derechos. Mi vida como mujer fue arruinada», finaliza el texto escrito por ella misma junto al vídeo.