Beyoncé anuncia su nueva gira, Renaissance World Tour, con una parada en España

El regreso de Beyoncé a los escenarios ya es una realidad. A través de sus redes sociales, la artista estadounidense ha anunciado las primeras fechas de su nueva gira mundial, Reinessance World Tour, con la que volverá a los escenarios seis años después de su última gira en solitario.

Los fans de la artista estadounidense llevaban esperando esta noticia desde que en junio del año pasado se produjese su esperado regreso a la música con el disco Renaissance. Y finalmente, Beyoncé se embarcará en una nueva gira mundial a lo largo de los próximos meses.

La nueva gira de Beyoncé estará compuesta por un total de 40 conciertos, repartidos entre Europa, Estados Unidos y Canadá. La artista comenzará oficialmente su Reinessance World Tour en Estocolmo el próximo 10 de mayo y concluirá en Nueva Orleans el 27 de septiembre.

The official dates for Beyoncé’s RENAISSANCE World Tour. pic.twitter.com/DHsHIz8lzn

Cinco años después de su última actuación en España, junto a su marido el rapero Jay-Z, Beyoncé volverá a actuar en nuestro país y esta vez en solitario. La artista ha incluido una fecha en Barcelona, donde actuará en el Estadi Olímpic Lluis Companys, el próximo 8 de junio, siendo su única parada en España.

La entradas para el concierto en Beyoncé en Barcelona se pondrán a la venta el próximo 10 de febrero a las 10 de la mañana, a través de los canales oficiales de Ticketmaster y Live Nation. En cuanto a los precios, la promotora ha anunciado que las entradas comenzarán en 62,50 euros.

Cabe recordar que el regreso de Beyoncé a los escenarios se produjo este mes en Dubai. Un show privado no exento de polémica, donde artista no interpretó ninguna de su último disco. En su lugar hizo un repaso en su repertorio por algunos de los temas más icónicos de su carrera durante los 90 minutos que duró la actuación. Hora y media por la que se embolsó más de 20 millones de dólares.

BEYONCÉ RETURNS TO THE GLOBAL STAGE FOR THE RENAISSANCE WORLD TOUR! Register now for access to tickets through Verified Fan https://t.co/vmxJEjIiGx pic.twitter.com/Qj4X4XyIha

