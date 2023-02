Así fue la emotiva aparición del padre de Marta López en ‘Supervivientes’

La muerte del padre de Marta López ha sido un auténtico jarro de agua fría para la colaboradora de Sálvame. Pese a ser unos de los personajes más conocidos de la cadena ha conseguido que su familia esté fuera de los focos. Recordamos a Teyo, su padre, en sus pocos momentos en televisión.

Amigos de la cadena como Amor Romeira, Adara Molinero o Gema López han querido darle el pésame vía redes sociales nada más hacer pública la triste pérdida.

Era una personaje completamente ajena al mundo de la televisión, pero sí que decidió dar un paso al frente y aparecen en pantalla en algunos momentos clave cuando su hija más le necesitaba. Uno de ellos fue en Supervivientes 2021, cuando pudo verles gracias a una videollamada después de muchas semanas aislada del mundo.

Los padres de Marta aparecieron por primera vez en el año 2020, cuando participó en La última cena, el concurso de cocina en el que colaboradores de Sálvame y famosos competían por cocinar los mejores platos. Allí formó equipo con Kiko Hernández, su gran amigo desde que se conocieron en Gran Hermano.

Teyo no dudó en entrar en directo para dar su opinión experta en el mundo de la cocina y confirmar lo que todos imaginaban sobre su hija: «Que una persona que no sabe ni freír un huevo se comprometa a hacer un menú, eso es un 10».

En esa felicitación también incluyó a Kiko, al que aseguró tenerle mucho cariño: «Quiero a Kiko y a su abuelo. Él sabe por dónde voy». En ese momento la emoción se apoderaba del colaborador, que casi sin poder ocultar las lágrimas aseguró que Marta era como una hermana para él.

Teyo también aprovechó para mandar su apoyo a los sanitarios de España, recordemos que en aquel momento se vivían uno de los peores momentos de la pandemia en pleno confinamiento. Quiso mandar un recuerdo al grupo de diálisis de Benavente (Zamora), algo que hizo por su concidición de enfermo.

Esa no fue la única vez que el padre de Marta López apareció en Telecinco, aunque hubo que esperar a 2021 para que se repitiese la escena. Tras convertirse en la segunda expulsada, de nuevo se atrevieron a hacer una aparición en televisión.

«¡Ay mamá, papá! ¿Cómo estás papá? ¿Estás bien? Me he acordado todos los días de ti, y lo único que quería es que estuvieras bien, pero como no me decían nada, entendía que estuvieras bien, he rezado por ti todos los días. Es la única preocupación que me traje, que tú estuvieras bien», decía entre lágrimas.

«No te preocupes por lo que digan por ahí, porque yo estoy bien. Es normal, cuando yo estoy allí también critico a los demás así que no os enfadéis por nada», quiso decir sobre las críticas de sus compañeros de Sálvame.

Tras tanta preocupación por su padre, la madre de Marta le reprochó que no se preocupase por ella. «Ya mamá, pero tú estás como una rosa, y papá está malito, por eso tengo más cosa por él», le contestaba dejando claro que la situación de Teyo era delicada ya en aquellos momentos.