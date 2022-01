Uno de los temas más comentados de los últimos días en Mediaset no ha sido otro que la inesperada relación sentimental de Antonio David Flores con Marta Riesco. Una noticia que ha pillado a todos por sorpresa y con la que Marta López, como fiel amiga y defensora de Olga Moreno, no ha dudado en pronunciarse al respecto.

La colaboradora televisiva ha criticado la manera en que Antonio David está llevando su separación de la que fue su mujer durante 20 años. Además, a pesar de asegurar su buena relación con la periodista de ‘El programa de Ana Rosa’, Marta López no ha dudado en lanzarle un tremendo dardo envenenado a Riesco desde el plató de ‘Sálvame’.

«Me ha llamado mucho la curiosidad. Ayer viendo la entrevista en ‘Ya son las ocho’ le preguntaron por la edad y dijo 32», empezó dejando caer el tema la colaboradora. Sin embargo, López ha asegurado que ha realizado su propia investigación y ha descubierto a través de la cuenta de Instagram de Riesco que sus declaraciones no son ciertas.

«El 6 de abril de 2020 cumplió 33. Se ha equivocado en la edad o quiere engañarnos, ¿pero cómo nos puede engañar en esto?», expresó visiblemente molesta por la actitud de la periodista. «Viva la sororidad», le criticó irónicamente Kiko Matamoros al ser testigo de las numerosas criticas por parte del resto de colaboradores hacia Marta Riesco.

«Es una chica muy joven, muy guapa, está bien, no parece mayor y no creo que tenga que andar quitándose años. No lo entiendo, si miente en esa tontería…», concluyó Marta López para zanjar el tema. Una investigación que no ha dejado indiferente a nadie y que, inevitablemente, ha puesto en duda la palabra de Marta Riesco y sus declaraciones. Eso sí, la periodista todavía no se ha pronunciado respecto a este error en su edad.