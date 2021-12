Antonio David Flores ha dado un golpe sobre la mesa. El colaborador ha estallado duramente contra ‘Sálvame’, el programa en el que trabajó durante años, después de la emisión del documental en homenaje a Rocío Jurado, ‘El último viaje de Rocío’.

A través de su canal de Youtube, Antonio David Flores ha estallado contra su ex programa, así como también contra el colaborador Kiko Hernández, después de ser, según su opinión, el colaborador del programa de Telecinco que más duro ha sido con su hija, Rocío Flores.

«El funcionamiento de Sálvame es el siguiente: como el homenaje de los contenedores [un especial de Sálvame sobre Rocío Jurado] no tenía contenido, ni de dónde sacar, porque todo lo que hacen es humo, necesitaban tener en frente a un enemigo», explica Antonio David.

El ex colaborador también se ha quejado de las críticas constantes de Kiko Hernández hacia su hija: “A Kiko Hernández lo lanzaron a la yugular de mi hija». Y añade: «Es una chavala joven que no ha hablado mal de nadie, por qué no le pides perdón tú? ¿Por qué tienes que mofarte de ella y aludes a su aspecto físico?», añade visiblemente alterado en el nuevo vídeo de su canal de Youtube.

Antonio David Flores ha cargado duramente contra Kiko Hernández, asegurando que el colaborador de ‘Sálvame’ es «un tipo peligroso y no deberías estar trabajando en televisión». Unas declaraciones muy contundentes que no han pasado desapercibidas en las redes sociales.

Asimismo, ha añadido que: «Criticas el aspecto físico de las mujeres, las humillas. ¿Cuándo vas a aprender a respetar a las mujeres? Llevas 15 años insultándolas, menospreciándolas». Además, ha retado al colaborador a un duelo: «Cuando quieras, a la hora que quieras, hacemos un directo, un carita a cara, de hombre a hombre, pero deja a mi hija en paz», ha zanjado el ex colaborador de ‘Sálvame’.