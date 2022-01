El pasado lunes 10 de enero, tuvimos la oportunidad de ver cómo Belén Esteban regresaba a ‘La Resistencia’ para cumplir con la promesa de entregar sus regalos a David Broncano. Lo que nadie esperaba es que la colaboradora aparecería con diversos juguetes sexuales, entre los que se encontraba una fusta y un antifaz. Un gesto que se comentó en el programa ‘Ya es mediodía’, donde colabora Marta López.

Como consecuencia de este gesto de Belén Esteban, la exconcursante de ‘Supervivientes 2021’ no dudó un solo segundo en compartir una de sus experiencias sexuales. Respecto a las imágenes de ‘La Resistencia’, la colaboradora reconoció que “me quedé un poco cortada porque una pareja que he tenido me pedía que le pegara con una fusta”.

Belén Esteban, con antifaz y fusta en directo 🔥#YaEsMediodía11E

https://t.co/GLFLe2rktv — Ya es mediodía – Ya son las ocho (@yaesmediodiatv) January 11, 2022

Sonsoles Ónega, al escuchar estas palabras, quiso hacer la siguiente pregunta: “¿No sería el que se sentaba aquí?”, haciendo referencia al periodista Alfonso Merlos. Marta López no quiso ir mucho más allá en el asunto: “Hasta aquí puedo leer”, respondió. Aun así, sí que quiso dar algún que otro detalle más.

La confesión sexual de Marta López 💥#YaEsMediodía11E

https://t.co/dWzfaxRwd9 — Ya es mediodía – Ya son las ocho (@yaesmediodiatv) January 11, 2022

“Era muy gracioso porque yo la fusta la he usado para el caballo… tenía práctica”, reconoció la colaboradora de ‘Ya es mediodía’. Ella no fue la única que realizó una confesión sexual, puesto que su compañero Jorge Pérez también quiso pronunciarse al respecto. El ganador de ‘Supervivientes 2020’ reconoció que a él le encanta disfrazarse de superhéroes en sus encuentros sexuales.

Concretamente, el colaborador de ‘Ya es mediodía’ hizo referencia al “del martillo”, refiriéndose a Thor. La presentadora del programa de Telecinco, en ese mismo momento, reconoció haberse quedado sin palabras por la sorpresa que le generó esta confesión. Eso sí, quiso zanjar el asunto de esta manera: “Soy una antigua, está claro”.