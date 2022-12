‘Sábado Deluxe’: Marta López confiesa la petición de Alicia, mujer de Jorge Pérez, tras el escándalo

Lo ocurrido entre Alba Carrillo y Jorge Pérez sigue dando que hablar. Marta López fue testigo de lo que pasó entre ellos en la fiesta de navidad de la productora Unicorn. Y finalmente se sometió al polígrafo de Sábado Deluxe para zanjar las informaciones falsas que se habían contado durante los últimos días.

La colaboradora se sometió al polígrafo para zanjar cualquier duda sobre sus palabras. Además, se sinceró sobre la conversación que mantuvo con Alicia Peña, mujer del guardia civil. «Hablé con Jorge y me dijo que Alicia quería hablar conmigo», comenzó diciendo.

«Ella no quería saber qué había pasado. Me dijo ‘te voy a pedir un favor, apoya a Jorge. Quiero que alguien cuente la verdad de lo que pasó allí’, como queriendo dejar claro que fue Alba quien la buscó. Me lo dijo muy elegante, porque ella habla mejor que yo», explicó la colaboradora.

Ya disponible el programa completo del #Deluxe del sábado 3 de diciembre 📺 https://t.co/LMili4e0t7 — Deluxe (@DeluxeSabado) December 4, 2022

«Alicia quería que contara que fue Alba la que buscaba a Jorge y que Jorge no quería. Yo le dije que puede ser que Alba en algunos momentos buscara a Jorge pero que Jorge en otras buscaba a Alba y que él no se quitaba. Le dije entonces ‘deja a Alba tranquila porque tu marido no ha hecho las cosas bien, como calentéis a Alba va a hablar’», añadió Marta López.

Durante su entrevista en Sábado Deluxe, Marta López también explicó que: «La imagen que tenía de Jorge, en mi vida pensé que iba a ir a mi casa y que pasara lo que pasó. Pensé que se daría como mucho unos besitos pero a la hora de la verdad no lo haría por cariño a su mujer».

«No sé cómo no os da vergüenza, yo ya estoy cansada y enfadada que lo sepáis… Estoy cansada de que digas que los de la tele somos gentuza y que estamos compinchados para arruinaros la vida. No tenemos ningún afán. No te tengo miedo…», dijo Marta López sobre las supuestas ‘amenazas’ recibidas por parte del ex guardia civil y su entorno.