Antena 3 contó este jueves con Jesulín de Ubrique en ‘El Hormiguero’. El torero no suele ir a televisión para dar entrevistas, pero en esta ocasión era para contar su experiencia en ‘El Desafío’. En dicho programa compiten contra otras celebridades como Norma Duval, Omar Montes o Raquel Sánchez Silva en retos distintos cada semana para sumar la mayor puntuación. Sin embargo, el diestro recibió una noticia de Pablo Motos sobre el concurso en relación a su mujer, María José Campanario.

El presentador ha hecho un spoiler de lo que ocurrirá en el próximo capítulo de ‘El Desafío’. La esposa del andaluz hará un cameo y se enfrentará a uno de los retos: «Me sorprendió, porque no sabía nada. Yo sabía que estaba allí, pero no que iba a hacer una prueba», confesó Jesulín. Pablo Motos pasó a explicar en qué consistirá la prueba a la que se someterá la odontóloga: «Es un reto difícil, claustrofóbico y emocionante. Esta noche estoy haciéndolo todo ilegal, porque esto tampoco se ha emitido aún», reconoció el presentador, que a continuación reveló que minutos antes del programa había discutido con su socio Jorge Salvador por mostrar un adelanto de esta aparición sorpresa. Es por ello que el socio de Motos en la productora que comparten, 7 y Acción, pidió el micrófono para explicar su postura. «¡Quitarle el micro!», pidió.

«No, no me quites el micro. Si me haces referencia, déjame contestarte. Si no se ha emitido, no vamos a emitir toda la prueba. Es que luego lo querrán ver y si lo emites ya todo…», dijo Jorge Salvador. Motos optó por no emitir la prueba entera, sino un trozo para que los espectadores viesen en qué consistiría. “No cuento nada porque se entiende todo y para que Jorge no se enfade», sentenció el burgalés antes de dar entrada al vídeo.

En él aparecía la catalana dentro de una piscina pequeña cubierta por un techo de cristal. El reto consistía en abrir la cerradura que bloqueaba el techo de la piscina para poder salir. Corría el riesgo de poder ahogarse si no lograba alcanzarlo a tiempo, pero al final se ve cómo lo consigue y se abraza a su marido, quien no puede contener la emoción al ver el peligro al que ha sido expuesta. Ante esto, María José Campanario tampoco puede evitar romper a llorar.

«Yo no podía hacer nada. Estaba dispuesto a darle un golpe a eso si le faltaba el aire, pero lo hizo estupendo y me alegré un montón. ¿Qué quieres que te diga sobre mi mujer?», puntualizó Jesulín de Ubrique. Tras esto, Pablo Motos le preguntó por el hijo que esperan, ya que ella se encuentra en la recta final del embarazo del tercer niño que tienen en común. El torero tan solo dijo que va todo “estupendamente” y no quiso entrar en más detalles.