La gran final de ‘El Desafío’ se acerca y, aunque muchos han criticado lo poco duras que han sido las pruebas durante esta edición, hay una prueba que sigue sorprendiendo a todos: la apnea. Tanto es, que Jesulín de Ubrique asustó a todo aquel que estaba presenciando el momento, ya que es una prueba muy complicada que obligar a permanecer bajo el agua durante todo el tiempo que se pueda.

El torero se sometió a la prueba tras estar ensayando durante toda esa semana, pero cuando llegó el momento crucial y se metió en la piscina portátil de Antena 3 todo cambió. La prueba vivió un tenso momento, debido a que el marido de María José Campanario llegó hasta a convulsionar. “Tenemos un entrenador para que nos enseñe a entrar en ese estado de relajación… Hay que intentar pelear. Hay un momento en que estás tan lleno de aire que crees que vas a durar, pero se coge un pellizco en la barriga y es difícil”, admitió el gaditano tras recuperarse del susto que vivió.

Jesulín ya está concentrado en su próximo desafío: la apnea. ¿Cuántos minutos llegará a estar debajo del agua? #ElDesafío pic.twitter.com/Yi1o0gukuN — El Desafío (@eldesafioA3) March 28, 2022

A pesar de ello, logró superar su récord personal y alcanzó a aguantar más tiempo que durante todos los entrenamientos que hizo: tres minutos y ocho segundos. A pesar de este esfuerzo, no logró ganar dicho programa, sino que fue Omar Montes quien lo hizo. “Para mí llegar a tres minutos ya me costaba. He intentado evadirme, concentrarme en lo que fuera, luchar, pelear y hasta dónde he podido. Para mí mi máximo respeto para todos”, reveló el torero.

Ahora, Jesulín de Ubrique se encuentra en tercer lugar en el ranking y está a punto de adentrarse en la fase definitiva. En esta segunda edición contarán con dos semifinales y, aunque sea Raquel Sánchez Silva quien encabeza la lista con 99 puntos, todos tienen las mismas posibilidades de clasificarse para la Gran Final.