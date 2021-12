Jesulín de Ubrique y María José Campanario, a través de una exclusiva para la revista ‘¡Hola!’, han confirmado que están esperando un bebé. La familia se amplía con un tercer hijo en común, algo que les tiene profundamente felices y entusiasmados. La odontóloga, de 42 años, reconoció que “cumplo tres meses y nos han dicho que todo va bien, por eso ya puedo decirlo”.

Además, añadió: “Ya me han hecho las primeras ecografías y estamos tranquilos”. A pesar de todo, como ha confesado Campanario, esta noticia también supuso toda una sorpresa para ellos. “Yo llevaba tiempo muy sensible, especialmente a los olores. Pero claro, no me lo podía imaginar… cuando ya iban pasando los días empecé a sospecharlo. Casi me caigo al suelo cuando vi el positivo”, reconoció.

El torero ha declarado lo siguiente para la mencionada revista: “Quién me iba a decir a mí que iba a volver a ser padre con mi Andrea de 22 años, mi Julia de 18 y mi chico de 14… Y yo con 48 que cumplo el próximo 9 de enero. ¡Para eso no te prepara nadie!”, exclamó. Lo cierto es que reconoce que “mis chicos están felices con la noticia, tanto Julia como el niño. Si vierais la ‘jartá’ a llorar que se pegó Julia cuando se lo dijimos…”

El diestro quiso ir más allá: “Durante estos años lo habíamos pensado muchas veces, pero por unas cosas o por otras no llegó. Y ahora, que es cuando menos lo esperábamos, viene”. María José Campanario, por su parte, ha asegurado que todavía no saben si se trata de un niño o de una niña, pero lo cierto es que les da lo mismo.

“Lo único que quiero es que venga bien, que esté sano o sana, y que todo vaya bien”, aseguró la odontóloga. Jesulín de Ubrique, por su parte, no quiere ni tan siquiera saber el sexo del bebé que están esperando: “Esta vez he pedido que no me lo digan. Me hace ilusión enterarme una vez que ya esté con nosotros”.

Lo cierto es que es una noticia que ha pillado por sorpresa a numerosas personas, y ellos los primeros. No esperaban volver a ser padres a estas alturas de su vida pero reconocen que están realmente felices y, sobre todo, muy ilusionados por esta nueva etapa. ¡Les deseamos todo lo mejor!