Lewis Capaldi emociona con el estreno de ‘How I’m feeling now’

Lewis Capaldi se encuentra en uno de sus mejores momentos. Próximamente, el artista dará un paso muy importante en su carrera, pues lanzará su propio documental de la mano de una de las plataformas de streaming más grandes a nivel internacional, Netflix.

Presentado bajo el título de How I’m Feeling Now, los suscriptores de la plataforma podrán disfrutar a partir del próximo 5 de abril del documental en exclusiva. Un lanzamiento con el que el británico mostrará el lado más desconocido de su día a día y de su carrera como ídolo de masas.

Por ello, y para ir calentando motores, Lewis Capaldi ha lanzado el tema principal que podrá sonido a este proyecto. Bautizado bajo el mismo nombre que el documental, How I’m Feeling Now se ha convertido en una apuesta de lo más acertada por parte del artista. Pues, estamos siendo testigos de una canción muy emotiva cuyo mensaje no ha dejado indiferente a nadie.

Para que el mundo pueda conocer mejor su historia, Lewis Capaldi ha abierto nuevamente su corazón a través de sus versos. «Esta es absolutamente sin duda la canción más personal que he escrito… los últimos cinco años han sido los mejores de mi vida, pero ha habido varias veces en las que no me he sentido tan feliz como crecí pensando que sería si llegaba a este punto en mi carrera y en mi vida», ha comenzado explicando.

«Realmente nunca he compartido o escrito sobre los momentos en que me he sentido más bajo y esta canción trata exactamente de eso. Espero que lo disfrutes», concluyó junto un video en sus redes sociales. Sin lugar a duda, un lanzamiento con el que Capaldi ha marcado un antes y un después en su carrera.