Lewis Capaldi anuncia el inminente estreno de su esperado documental

Lewis Capaldi no está atravesando un momento fácil. Debido a sus problemas de salud, el artista británico se ha visto obligado a cancelar varios conciertos de su nueva gira, entre ellos los conciertos que iba a ofrecer en España el pasado fin de semana.

No obstante, la agenda profesional del artista prevista para este 2023 continúa. De esta forma, mientras se termina la cuenta atrás para el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, Broken By Desire To Be Heavenly Sent, Lewis Capaldi ha anunciado el estreno de su primer documental.

De la mano de Netflix, el próximo 5 de abril verá la luz a nivel mundial el documental de Lewis Capaldi. Bajo el título de How I’m Feeling Now, (Como me siento ahora), llegará un mes antes del lanzamiento de su nuevo disco, y ofrecerá a los espectadores una mirada personal de la vida del artista en los últimos años.

pretty terrified for everyone to see this if I’m quite honest, but I’m so so proud of it ❤️ x pic.twitter.com/SBvBMHuHhn

I’ve made a NETFLIX DOCUMENTARY!!! it’s called ‘How I’m Feeling Now’ and comes out 🌍 on April 5th!

“¡Hice un documental para Netflix! ¡Se llama How I’m Feeling Now y sale el 5 de abril! Estoy bastante aterrorizado de que todos vean esto siendo honesto, pero estoy muy orgulloso de ello”, escribió Lewis Capaldi a través de sus redes sociales.

Joe Pearlman, director del documental, ha revelado a través de su cuenta de Twitter que han tardado dos años y medio en llevarlo a cabo. Tal y como relata la revista Rolling Stone, explora en el pasado del artista, y los miedos y en la presión que sufrió durante la creación de su próximo disco, tras haber saltado a la fama mundial con canciones como Before you go o Someone you loved.

En cuanto a su nuevo álbum de estudio, Broken By Desire To Be Heavenly Sent, verá la luz el próximo 19 de mayo, y de momento ya se conocen varios adelantos: Pointless y Forget Me, dos canciones con las que Lewis Capaldi ha vuelto a alcanzar el éxito internacional.

can’t believe this is actually coming out on Netflix 🤯

click the link below & then ‘remind me’ to get a notification when it’s out! ❤️

➡️ https://t.co/FCT8tZo4NG pic.twitter.com/RvpIwiHGVd

— Lewis Capaldi (@LewisCapaldi) March 12, 2023