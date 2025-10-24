La gala de ‘La Casa de los Gemelos’, interrumpida por la presencia de la Guardia Civil

Tras la emisión de La Casa de los Gemelos, el reality que tuvo que ser cancelado tras apenas nueve horas de emisión por culpa de la violencia que se vivió en la casa, los streamers Zona Gemelos han comenzado un nuevo formato. Mientras vuelve el reality con nuevas normas, han comenzado a emitir cada jueves El Show de los Gemelos, un espacio que recuerda a los grandes momentos de Crónicas Marcianas, llegando a tener a Coto Matamoros entre la plantilla de colaboradores, que ya formó parte del show de Sardá en Telecinco. El programa ha tenido golpes, gritos e insultos, como era de esperar, pero ha terminado de forma repentina cuando la Guardia Civil y la Policía han acudido ante la llamada de uno de los colaboradores.

A los ya habituales Marrash, Misha y La Falete, se han unido el hermano de Kiko Matamoros y Luisa Garrido, una streamer conocida por sus enormes polémicas. El programa, que comenzaba a las 22:30 h, duró menos de 50 minutos en emisión cuando el directo se fue a negro sin el menor aviso, dejando a sus espectadores en YouTube sin saber qué estaba pasando. La nueva invitada ha sido la gran protagonista de la noche, ya que el espacio ha comenzado con una recopilación de clip, al más puro estilo Sálvame, en los que Garrido se mofaba de La Casa de los Gemelos. Además, lanzaba comentarios de muy mal gusto sobre la madre de Daniel y Carlos (los gemelos) que había fallecido hace tiempo y repitiendo insistentemente que no iría a su programa porque no había dinero suficiente para pagar su caché.

Minutos después, los streamers han querido desvelar que la invitada había aceptado la invitación después de aceptar un caché de 500 euros por acudir. El dinero, como ocurría en Sálvame, DEC y Tómbola, fue el motivo de discusión que llevo a que las autoridades aparecieran por allí.

Antes de llegar a eso, hubo momentos gloriosos, como el arranque de los Gemelos asegurando que Equipo de investigación estaba detrás de ellos intentando hablar con su entorno, además de acusar al programa de laSexta de ofrecer dinero a amigos y conocidos suyos para que hablasen mal de ellos ante las cámaras. Matamoros se unía a la fiesta y deseaba que «Gloria Serra se meta su investigación por el culo».

En su duelo contra los medios de comunicación tradicionales, como la televisión, Daniel y Carlos Ramos criticaban a Telecinco, recordando que en Supervivientes All Stars han realizado el clásico juego de la mesa de las tentaciones. En él, Jessica Bueno y Adara tuvieron que cortarse el pelo a cambio de poder hablar con sus hijos, algo que ellos mismo han calificado de tortura hacia los concursantes.

Con el cronómetro en mano, en la redacción de Happy FM hemos podido comprobar que la primera botella de agua ha salido volando en menos de seis minutos desde el comienzo de la emisión, siendo Marrash la primera en lanzarla contra Luisa.

La Policía interrumpe la emisión de ‘El Show de los Gemelos’

La gran polémica ha llegado cuando en el directo se ha conectado por vía llamada con Catalina, un curioso personaje que supuestamente es la acosadora de Luisa Garrido. En una delirante conversación, en la que claramente se notaba que era una persona imitando la voz de una señora mayor, se ha acusado a Garrido de ser alcohólica y de aprovecharse del colectivo LGTBIQ+ para ganar audiencia.

Esa ha sido la gota que ha colmado el vaso y que ha llevado a la invitada a levantarse de su silla y quitarse el micrófono, por lo que era advertida de que no cobraría si se marchaba. Minutos después, la emisión se ha cortado en seco debido a que agentes de la Policía y de la Guardia Civil se han presentado en el plató.

Tras horas en las que los protagonistas han querido mantener la intriga y no dar detalles, llegando a deslizar que los gemelos podrían estar detenidos, la propia Luisa ha querido desmentirlo en un directo en su cuenta de TikTok Según su versión, los agentes sólo identificaron a los allí presentes, tanto colaboradores como equipo técnico.

El motivo de la llegada de las autoridades habría sido que la polémica streamer habría pedido ayuda por estar retenida contra su voluntad, además de que su hijo ha ido amenazando con poner demandas por los insultos que se han podido ver en pantalla. Por el momento no hay más datos, por lo que habrá que esperar para saber qué ha ocurrido en realidad y en qué queda esta nueva polémica alrededor de La Casa de los Gemelos y de su nuevo programa.