«Me tragué a mi hermana»: la extraña confesión de una soltera de ‘First Dates’ que deja en shock a su cita

Arranca la semana en First Dates y nuevos solteros han decidido adentrarse en el restaurante del amor en busca de su media naranja. El pasado lunes 29 de enero el público tuvo la oportunidad de volver a ver por el programa a Jesús, un joven de 23 años que regresó en busca de una segunda oportunidad.

Durante su debut en el show de citas el soltero no tuvo la mejor de las suertes, pues la que iba a ser su pareja lo dejó plantado. Por ello, y sin perder la ilusión, ha regresado para ver si a la segunda va la vencida. ¿Tendrá suerte está vez?

Su cita fue Cristina, una joven de 22 años que se define como una persona muy enérgica y sin ningún tipo de vergüenza. «Si fuera un hombre, me iría conmigo. Tengo la autoestima alta», afirmó. El primer encuentro entre ambos fue bastante positivo, por lo que no dudaron en pasar juntos a la mesa del restaurante.

Hablaron de diversos temas, coincidiendo en el lugar en el que viven. Pues, el entrenador personal es de Jaén y la joven de Dos Hermanas, (Sevilla), por lo que se encuentran muy cerca el uno del otro. A Jesús le encantó que la comensal tuviera una forma de ser tan alegre. Pero, sus ánimos bajaron cuando le confesó que era extremadamente celosa.

En el ámbito amoroso, la soltera le explicó que tuvo una relación larga. Pero, su historia de amor finalizó hace un año porque era «un desastre». Jesús, por su parte, señaló que él nunca había tenido relaciones largas. De esta manera, la pareja fue sacando a la luz diversos temas de sus vidas. Un intercambio de palabras donde el soltero le llegó a explicar, incluso, que su madre y su tía eran gemelas.

Cristina en First Dates: «Yo venía gemela pero yo me chupé a mi hermana»

Debido a que Jesús sacó a la luz el tema de las gemelas, Cristina no dudó en confesarle su pequeño secreto. «Yo venía gemela pero yo me chupé a mi hermana. Si no me la llego a chupar yo no nazco (…) Me la tragué», le dijo honestamente. Unas palabras que dejaron de piedra al comensal, quien no supo como reaccionar al respecto.

«Espero que no me trague a mi, pero que se comiera a su hermana me deja un poco sorprendido», respondió el soltero a las cámaras de Cuatro. Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, el joven confesó que sí le gustaría seguir conociendo a Cristina.

«Tengo que descubrirla un poco más», le dijo a la soltera frente al equipo del programa. Sin embargo, ella no opinó lo mismo. La comensal le explicó que no había sentido ningún tipo de atracción física hacia él, y eso para ella es muy importante.