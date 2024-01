‘First Dates’: el truco sexual de un soltero que deja impactado a Matías Roure

First Dates ha comenzado el 2024 con una lista de solteros que no ha dejado indiferente a nadie. Recientemente, los espectadores de Cuatro tuvieron la oportunidad de conocer a comensales como Jesús, un hombre de 57 años que busca un nuevo amor.

El soltero explicó al equipo del programa que es una persona «asexual», pero no por el motivo común. «No por mí, sino porque las tías pasan de mí. Me he vuelto asexual», afirmó rotundamente. Eso sí, quiso dejar claro que en el pasado sí gozó de buena fortuna en el ámbito amoroso.

Abrimos las puertas del restaurante del amor ❤ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates25E en directo en @cuatro 📺 https://t.co/x6IbzaHzj7 pic.twitter.com/wi2egWcDYy — First Dates (@firstdates_tv) January 25, 2024

Viudo desde el 2011, explicó que conoció a su mujer en su propia despedida de soltera. Ocho meses después de ese encuentro, la pareja comenzó su relación sentimental. Ahora, Jesús no tiene muchos requisitos en cuanto a su futura pareja se refiere, solo busca a alguien con una edad similar a la suya y que «respire».

Mientras esperaba a su cita, el comensal se acercó a Matías Roure, barman del local, y le confesó cuál es su truco por si la noche termina con buen puerto. «Encima me he traído viagra», le dijo. Como era de esperarse, el trabajador de First Dates no dio crédito a las palabras del soltero. Por ello, y debido a la situación, no pudo evitar echarse a reír mientras ocultaba su cara.

Jesús tiene 57 años y llega buscando el amor sin grandes exigencias. Su cita es M.ª Carmen, a la que los hombres con los que ha estado no la han valorado, ¿sabrá hacerlo Jesús? ❣ Preestreno de @firstdates_tv en 𝗺𝗶𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗣𝗟𝗨𝗦 📺➕https://t.co/QWSHSZ0udF — mitele plus (@miteleplus) January 25, 2024

Jesús conoce a Mari Carmen, su cita

Su cita fue Mari Carmen, de 58 años. La cocinera de Salou (Tarragona), admite ser una mujer a la que «no han sabido valorar» en el plano sentimental. Su primer encuentro con Jesús fue bastante controvertido, pues la comensal no pudo evitar admitir que le recordaba mucho a un personaje de una serie de los años 90.

«Me recuerda a Manolo, el de Manolo y compañía», dijo en referencia de la serie de Antena 3. Tras ello, la pareja procedió a hablar de temas más íntimos, momento en el que el soltero afirmó que su postura favorita es la «la estrellita de mar». Unas palabras que no le hicieron mucha gracia a Mari Carmen, quien lo calificó de «antiguo».

Fue entonces cuando el comensal le mostró a la cocinera su pastilla de la viagra. «¡Pues eso es malísimo! Si ahora te tienes que tomar eso y te da un ataque al corazón… No, no me veo», exclamó ella. Pues, previamente, el soltero ya le había dicho también que sufrió un ictus en el 2014.

Al final de la velada, en la decisión final de First Dates, Mari Carmen no quiso tener una segunda cita con Jesús porque lo vio muy «cerrado» en lo íntimo. Una razón que el comensal no dudó en refutar. «Al contrario. Además, que he traído viagra», sentenció él.