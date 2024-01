Pasan los días y más solteros continúan sumándose a la aventura del amor que ofrece Cuatro. Recientemente, los espectadores de First Dates tuvieron la oportunidad de ser testigos de citas tan peculiares como la protagonizada por Enrique y Celia. Dos comensales en busca del amor y con muchas diferencias.

El primero en llegar a la cita fue el soltero de 69 años, quien señaló que no era un hombre «atractivo ni guapo. Pero si que me gusta ir arreglado». Ha hecho muchas cosas a lo largo de su vida, por lo que ahora busca tranquilidad y estabilidad. Todo ello sumado a sus ganas de seguir dando clases de kárate.

Abrimos las puertas del restaurante del amor ❤ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates25E en directo en @cuatro 📺 https://t.co/x6IbzaHzj7 pic.twitter.com/wi2egWcDYy — First Dates (@firstdates_tv) January 25, 2024

Su cita fue Celia, una soltera valenciana de 62 años que se presentó como una mujer muy luchadora. Tal y como ella explicó ha sacado a sus cinco hijos adelante, en circunstancias muy complicadas en ocasiones. La primera toma de contacto entre ambos fue un poco controvertida. Pues, mientras él quedó encantado con su acompañante, ella no pudo evitar reflejar su decepción al verlo.

«Es una mujer con unos ojos preciosos», señaló Enrique. Una vez en la mesa, los solteros comenzaron a hablar de diversos temas para conocerse mejor. Fue entonces cuando el soltero le explicó que su ex mujer había padecido Alzheimer y que estuvo cuidándola hasta el último día de su vida. Han pasado dos años desde que se quedó viudo y ha aprendido, poco a poco, a vivir con el dolor.

Ahora, se encuentra mucho mejor y está dispuesto a darle una nueva oportunidad al amor. «Lo ha pasado muy mal y no avanza», comentó Celia. Ella, por su parte, le explicó que había tenido dos grandes amores en el pasado. «Si tu no tienes el corazón curado, no puedes abrirte a nadie», señaló la soltera.

Los reproches no tardaron en llegar para los solteros

Asimismo, la pareja comentó cuáles eran sus hobbies favoritos. «Siempre me han gustado los clásicos, el siglo de oro y la literatura rusa (…) No he leído mucho, pero podría acercarse a mil libros», dijo el comensal. Celia, al respecto, afirmó que siempre había sentido mucha atracción por la hostelería. «No tiene la misma cultura que tengo yo, no podría satisfacerme», declaró Enrique.

Al concluir la cita, la pareja notó que lo de ellos no tenía ningún tipo de futuro. Así pues, y aunque en la decisión final de First Dates lo tuvieron muy claro, los dardos envenenados y los reproches no tardaron en aparecer. El soltero se quejaba de la actitud de Celia durante la velada y admitía que era «poca cosa para ella». La soltera, por su parte, no se calló. «Es buena persona, pero yo me veo demasiado potente para él», sentenció.