‘First Dates’ | Ingo deja en shock a Mara: «Me gustan las chicas celosas»

Un comensal de First Dates ha sido capaz de espantar a su cita con su absoluta sinceridad en lo que al amor se refiere. Ingo no ha dado en el clavo al transmitirle a Mara uno de los requisitos que una chica debe cumplir en vistas de una futura relación con él.

En el amor, tener las cosas claras y hacérselas saber a la persona que conoces desde un principio es imprescindible para que todo vaya para adelante. En el caso de esta pareja de comensales, aunque es cierto que ambos congeniaron de una forma estupenda al principio, el hecho de ser claros el uno con el otro no funcionó del todo bien…

Ingo, desde un principio, no ha escatimado en informarle a su cita lo ideal que era para él. Ambos han parecido gustarse bastante, pero las tornas han cambiado en cuanto el comensal ha empezado a abrirse a Mara, una chica que intenta mejorar su interior día a día.

“¿Qué buscas de una chica?” le ha preguntado Mara a Ingo. Esta, sin duda, ha sido la pregunta con la que la cita entre ambos ha empezado a decaer… Ingo le ha contestado: “Estar a gusto con ella, que sea divertida y leal, leal… porque a mí me fueron infiel, yo soy súper leal”.

Hasta ahora todo parecía ir sobre ruedas, pero cuando Mara le ha contado su experiencia en el amor y le ha asegurado a Ingo que le han enseñado a no ser ni tóxica ni celosa, el comensal, rápidamente, ha contestado: “A mi no me importa que seas celosa, me gusta incluso… y como que me pone”.

Mara alucina con los gustos de su cita: “Me gustan las chicas celosas, me pone, incluso” 😏 #FirstDates15J https://t.co/5v3L1zY3bN — First Dates (@firstdates_tv) July 18, 2022

Mara no ha dado crédito ante las palabras de Ingo y entre risas ha expresado: “¡¿Qué dices?!”. Tras las cámaras del programa de First Dates, Ingo ha dado a entender que su búsqueda por la toxicidad en sus promesas de pareja son un tanto raras, y ha revelado que Mara pensará que “me falta un tornillo”.

Mara, por su parte, ha sido clara, admitiendo: “No lo soportaría. No estaría con una persona que le gusten las chicas celosas porque yo estoy intentando cambiar eso para que alguien venga y me diga que le gustan las chicas celosas… eso no me ha gustado nada en él”.

Tras este batacazo por ambas partes, en la decisión final de su cita en First Dates, parece que Ingo, aun a sabiendas de que su cita no iba a cumplir el requisito tan especial que él buscaba en una chica, ha salido de la cita con ganas de más. Mara, sin embargo, le ha dejado claro al comensal que, por su parte, tendrían una segunda cita pero solo como amigos.