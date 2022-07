‘First Dates’ | Francisco, al ver a su cita: “Madre mía, ¡tierra trágame!”

El pasado martes 12 de julio, los espectadores fueron testigos de un nuevo programa de First Dates. Una velada donde nuevos comensales se animaron a la aventura del amor que ofrece Cuatro para poder encontrar a su media naranja. Un encuentro donde una de las parejas que captó todas las miradas fue la formada por Francisco y María, quienes vivieron una de las citas más incómodas hasta el momento.

La primera en llegar al restaurante fue la comensal, una cartagenera con muchas ganas de encontrar el amor. «Soy una persona muy extrovertida, simpática y me amoldo a cualquier situación», le explicó a Lidia Torrent. «Vengo con muy buenas sensaciones de encontrar el amor verdadero de una vez por todas. La gente es poco implicada porque yo suelo mimar a las personas, pero ellas a mí, no», agregó.

El siguiente en llegar fue Francisco, un sevillano con las ideas bastante claras. «¡Madre mía!, ¡tierra trágame! La primera impresión me llena o no me llena, me transmite o no», confesó. Y es que, al parecer, la elección que el programa había hecho sobre su cita no le gustó nada.

«No es que sea ni guapa ni fea, es normal y la manera de hablar no me ha gustado. Se ve que es buena mujer, pero no ha saltado la chispa. No me atrae sexualmente ni nada», comentó. Por el contrario, María sí que sintió atracción, al menos física, con el comensal. «Me ha parecido un hombre muy atractivo y apuesto, me ha gustado», señaló.

A lo largo de la velada, la mujer intentó mantener una conversación amena con el sevillano, pero Francisco no estuvo por la labor. Una actitud que decepcionó bastante a María. «No me ha transmitido, que es lo que yo busco en una persona, que me transmita y haya implicación», explicó la comensal.

De hecho, el motivo de la falta de interés de Francisco en su cita estuvo muy cerca de ellos. El hombre se pasó más tiempo durante la velada mirando a otra chica, que estaba en una de las mesas del local, que atendiendo a la cartagenera. «Me ha parecido más guapa y más afín a mí», reconoció el comensal.

La tensión entre ambos era más que palpable, por lo que estaba claro cuál sería la decisión final de ambos en First Dates. «Si tuviera que definir mi cita, diría que ha sido aburrida», señaló María. Al final de la cena, el sevillano no quiso alargar el momento y fue directo con ella. «He estado regular porque creo que no ha saltado la chispa, no hemos tenido feelling…», señaló. Palabras con las que María estuvo de acuerdo, pues ella tampoco quiso volverlo a ver.