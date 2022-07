Hemos visto michas razones por las que los solteros acuden al programa de Cuatro First Dates. Pero la que ofreció Gigi (una mujer malagueña de 71 años) no se había escuchado nunca antes. Mientras estaba cenando con su acompañante deslizó que «Vengo a First Dates por prescripción facultativa, fui al ginecólogo y me dijo que del azúcar estoy bien, de los triglicéridos también, pero que me faltaba un novio y que viniese aquí». Esta afirmación le ha hecho muchísima gracia a su acompañante, el cual era Enrique, un hombre de 80 años.

Carmen, ha demostrado ser una persona bastante graciosa y avispada durante su cita, o por lo menos cuando Enrique se lo ha permitido, ya que en palabras de Gigi le cortaba constantemente y se centraba mucho en hablar de su vida y se interesó muy poco por la suya. Aunque, la malagueña ha reconocido que se hubiese quedado hablando más tiempo con él, ya que le ha resultado una persona muy interesante.

Gigi: «Vengo a ‘First Dates’ porque me lo ha recomendado el ginecólogo» 🧑‍⚕️ #FirstDates11J https://t.co/4bErCcZeKn — First Dates (@firstdates_tv) July 12, 2022

Enrique es un hombre de mucho mundo, se jubiló hace ya 20 años, pero eso no le impide seguir desarrollándose como persona, una de sus últimas aventuras ha sido ser profesor de chachachá en Cambridge ni más ni menos.

A pesar de que, como ha dicho Gigi, «no está dentro de mis cañones estéticos, pero quiero encontrar una persona que a través del intelecto me ofrezca otro tipo de interés», la cita ha sido muy fluida y han compartido muchísimas risas juntos, lo cual ha propiciado que Gigi sintiese esa química necesaria para no estar incómoda con su cita.

Finalmente, los solteros se han dado mutuamente el sí, y deberán encontrar un hueco en sus agendas para una segunda cita fuera del programa de Carlos Sobera. Eso sí, Gigi le ha impuesto una condición a Enrique: que le deje hablar más en su próximo encuentro.