‘First Dates’: el sorprendente motivo por el que esta comensal ha rechazado a su cita

Una noche más, First Dates regresó a la parrilla televisiva de Cuatro para presentar a la audiencia los nuevos comensales que se han sumado al reto del amor. Una búsqueda de su media naranja donde una de las grandes protagonistas fue Imán, quien sorprendió a todos con sus declaraciones en el programa.

La primera en llegar al restaurante fue la comensal, cautivando por completo a Matías Roure, el barman de Cuatro, con su outfit. «Eres amor puro», le dijo a la italiana cuando vio los corazones de su ropa. Un comentario que llevó a la mujer a mostrarle también sus tacones, los cuales iban a juego. «Me ha encantado la elegancia con la que ha levantado la pierna. Tengo que hacer yo eso y me muero», exclamó Carlos Sobera.

#TúTambién te miraste al espejo y dijiste en voz alta… “¡Hoy me lanzo!” Y pasaron dos semanas más 😅 ¡Quédate con nosotros y sigue #FirstDates16J en directo en @cuatro! ➡ https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/icAVVB58Gb — First Dates (@firstdates_tv) June 16, 2022

Respecto a sí misma, Imán dijo: «Vivo en Marbella desde hace dos años, el lugar más internacional que hay en España». «¿En ese tiempo no has encontrado el amor?», le preguntó Sobera, por su parte. Una cuestión que la italiana respondió siendo completamente sincera. «Lo intento con españoles, pero los andaluces son la vergüenza del género humano. No saben lo que significa vestirse, ducharse o ponerse una prenda de este siglo», señaló.

«Llevo dos días en Madrid y los hombres dejan una estela de perfume, en Marbella no saben qué es. Que empiecen a arreglarse un poco más, deberían tener vergüenza de como salen con las chicas», agregó. Su cita de la noche fue Bienvenido, un hombre que explicó que «me gustan las mujeres atractivas, sensuales y calientes».

Al verle, la primera impresión de la italiana fue un poco agridulce, pues reconoció que era un hombre atractivo, «pero demasiado bajo para mí». A lo largo de la velada, el comensal le comentó a su cita que se consideraba una persona feliz con su vida, viviendo en una ciudad pequeña. Unas declaraciones que a Imán no le hicieron mucha gracia. «Me voy a aburrir», comentó la mujer.

Eso sí, admitió que ella tampoco se encontraba viviendo en un mejor panorama. «Allí son todos unos muertos de hambre que se gastan el dinero en ropa para aparentar», aseguró la diseñadora. Al terminar la noche, en la decisión definitiva de First Dates, el albaceteño explicó que lo mejor sería no tener una segunda cita con Imán.

«La veo una chica guapa, pero creo que nos ha faltado algo», señaló. La italiana, por su parte, estuvo de acuerdo con Bienvenido y añadió que tampoco quería tener una segunda cita con él, pero por un motivo completamente inesperado. «Tienes un hijo y yo quiero ser la prioridad en la vida de un hombre», sentenció.