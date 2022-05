Una noche más, ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde una de las parejas protagonistas de la noche fueron la formada por Marian y Joaquín. Y es que, lo que está claro, es que por mucho que pasen los años, el programa de Cuatro nunca dejará de sorprendernos.

A Marian no le ha ido bien en el amor porque se considera muy exigente. Definiéndose “como buena Virgo” y asegurando ser “perfeccionista, puntual, responsable, educada, con valores, respetuosa…”, la comensal acudió al programa en busca de un hombre con valores, pero, sobre todo, que le haga reír.

#TúTambién descubriste que, entre #perreo y #llanto como opciones para curar un corazón roto, el perreo era una opción de lo más válida los fines de semana 🤔👍 ¡Quédate con nosotros y sigue #FirstDates19M en directo en @cuatro! ➡ https://t.co/WVToYCzqrN pic.twitter.com/nWQ8W9O1jx — First Dates (@firstdates_tv) May 19, 2022

Su cita de la noche fue Joaquín, quien se presentó explicando uno de sus dichos. “Si tu marido no te lo hace, llámame a mí que te lo hago yo”, dijo mirando a cámara. El primer acercamiento entre ambos ha sido bastante positivo, pero todo comenzó a cambiar cuando el comensal le dijo que no bebía. “Me pongo tonto y prefiero no beber”, señaló Joaquín. Palabras que no gustaron mucho a Marian, pues cree que se puede hacer, pero con moderación.

A lo largo de la velada los comensales se fueron conociendo un poco más, pero al darse cuenta que no tenían nada en común, Marian tuvo claro que Joaquín no era el hombre que ella busca. Asimismo, ha escuchado con mucho respeto que su cita no tuviera grandes aficiones porque trabaja muchísimo y que no lea porque tienes los ojos muy cansados de hacer facturas. “Chapado a la antigua”, lo definió la comensal.

Al final de la noche, antes de conocer el veredicto en la decisión final de ‘First Dates’ y el rechazo de Marian a una segunda cita, Carlos Sobera quiso despedirse de ellos. El presentador les ha deseado mucha suerte, pero Joaquín, al ver que le daba dos besos a Marian y a él no, le ha realizado una inesperada pregunta. “¿Para mí no hay beso?”, le cuestionó el comensal. Eso sí, lo que seguro no vio venir fue la respuesta de Sobera.

“Para ti hay apretón de manos, pero si quieres beso yo te lo doy, ¿con o sin lengua?”, le ha respondido Carlos Sobera acercándose peligrosamente a su cara. Palabras que dejaron de piedra al comensal, por lo que el presentador le ha dado una palmadita en la espalda dejándole claro que era broma. “Anda, tira”, le dijo el conductor de ‘ First Dates’. “No, que luego se casca y se sabe todo”, alegó Joaquín sacando nuevamente su humor antes de concluir su paso por el restaurante.