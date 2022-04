Una noche más, ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde una de las parejas protagonistas de la noche fueron la formada por Coral y Víctor. Y es que, lo que está claro, es que por mucho que pasen los años, el programa de Cuatro nunca dejará de sorprendernos.

La primera en llegar al restaurante de Cuatro fue Coral, que llegó con un casco de rally y dejó completamente descolocado a Carlos Sobera. Al respecto, la comensal le contó que era copiloto de rally desde hace siete años y explicó que le gustaban también las carreras de obstáculos, puenting y escalada. «El riesgo es mi estilo de vida, me encanta la adrenalina», confesó.

Su cita de la noche fue Víctor, también un apasionado de los deportes. Un hombre que reconoció que, aunque pareciera un «casanova», no le iba bien en el amor. De hecho, cuando vio por primera vez a Coral, la reacción del comensal no fue la que él hubiera deseado. «Chica guapísima pero no me ha provocado el guau que esperaba», señaló.

Algunos de los temas que abarcaron durante la cena fue el de los celos, aspecto donde ambos tuvieron ciertas diferencias. «Mi última relación se acabó por celos, mi novio me decía dónde estaba, con quien», reveló. Cuando ella le preguntó a Víctor si era celoso, hubo un silencio incómodo, luego él contestó que a veces podía haberlo sido. «Un punto negativo para él», comentó ante las cámaras la joven.

A pesar de que la primera toma de contacto entre ambos no fue buena, al final de la velada Víctor no pudo evitar reconocer su sorpresa. «Es una chica que cuando habla es más atractiva», dijo. Por ello, en la decisión final de ‘First Dates’ podía percibirse cuál podría ser la respuesta de cada uno, pero Coral dejó al joven sin palabras con su inesperada advertencia.

«Como me digas que no te parto las piernas», le comentó un poco agresiva, pero con un tono de broma. Y es que, la joven señaló que sí deberían volver a tener un cita para conocerse un poco más, algo con lo que Víctor estuvo de acuerdo, por lo que concluyeron su cita con un punto y aparte.