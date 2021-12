Una noche más, el restaurante de ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde quedó claro una vez más que, por mucho que pase el tiempo, los comensales nunca dejarán de sorprender a Carlos Sobera. Una situación que volvió a repetir con Renata y su prototipo de chico ideal.

«¿Físicamente le pides algo a tu chico o te da exactamente igual?», le preguntó el presentador a la argentina. «Si viste con chándal mejor porque yo siempre voy así vestida», le respondió la joven. Al escucharla, el conductor del programa no pudo evitar su asombro.

«¡Esto no lo había oído yo nunca!», le dijo Carlos Sobera. Al respecto, Renata le explicó que: «si viene con chándal a mí me da igual. Mi vida es el deporte y hago powerlifting (pesas con máxima potencia)». Unos gustos y aficiones que coincidieron bastante con su cita de la noche, Fran.

«Me dedico al entrenamiento personal, trabajo en un gimnasio y a domicilio con los clientes. Mi objetivo de cara a un futuro es gestionar mi negocio desde cualquier parte del mundo», se presentó el marbellí. Durante la velada, todo pareció ir a las mil maravillas, de hecho, centraron su conversación en el deporte y su estilo de vida.

Sin embargo, en la decisión final la verdad salió a la luz. Y es que, pese a las sonrisas y el beso en el fotomatón, Renata señaló que no quería una segunda cita. «Fran no me atrae físicamente porque es más delgado de lo que me gustan los chicos normalmente y que es rubio, los prefiero más morenos», explicó.

Además, añadió que: «vive en Marbella, es de relaciones cerradas y físicamente es atractivo, pero no termina de atraer sexualmente». Fran, por su parte, tampoco quiso tener una segunda cita. «En general es una chica afín a mí, sin embargo, ha faltado algo», dijo. Palabras con las que dieron por concluido su paso en ‘First Dates’.