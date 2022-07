‘First Dates’ | Toño se queda en shock con su cita: «Es una diosa»

En el amor, si vas con las expectativas bajas puedes encontrarte muchas sorpresas. Tanto es así que Toño se quedó perplejo al ver aparecer a su cita de First Dates. Toño iba con visión a conocer a una chica “normal”, pero, para su sorpresa, su acompañante para la cena resultó ser “una diosa”.

Toño se define como una persona “bastante cercana”. Los adjetivos: “romántico”, “detallista” “fiel” y “cuidadoso” son parte de sus atributos como persona y como amante. “Me gusta mucho cuidar a la persona que tengo delante, soy fiel, no soy extremadamente celoso y muy activo sexualmente», afirmó el comensal a modo presentación el pasado miércoles en el dating show.

El presentador de First Dates, Carlos Sobera, le preguntó al andorrano si tenía facilidad para ligar, a lo que este le respondió: «no me puedo quejar. Me he enamorado alguna vez, pero no me ha ido del todo bien en el amor». El andorrano afirmó además que «estoy cansado ya de ir de flor en flor, necesito a alguien que me ayude a centrarme un poquito porque el amor, al final, es muy bonito».

Toño, streamer, alucina con su cita en ‘First Dates’: “Es una diosa, me ha dejado anonadado” 😍 #FirstDates13J https://t.co/ZBwNayceqA — First Dates (@firstdates_tv) July 14, 2022

Toño no quería más que conocer a una chica “que sea graciosa, extrovertida, que no sea borde y que le guste el tema de Internet porque soy streamer en Twitch”. El comensal acudió al programa de Cuatro con sencillez y tranquilidad, pero, cuando vio a su cita, la tranquilidad pasó a ser nerviosismo.

Carla, una chica “un poco intensa, pero a la vez dulce, cariñosa e inquieta”, tal y como se definió ella misma, explicó ante el equipo de First Dates que los chicos le gustan “tatuados, fuertes, detallistas y caballerosos”, así que entró en el restaurante con ganas de conocer a una persona que se asemejase a lo que ella demandaba.

En el momento en que Carla entró al restaurante de First Dates, Toño no daba crédito de lo que estaba viendo, confesándole a Carlos Sobera: «Yo os había pedido una chica normalita, así como yo, y me habéis traído una diosa”. “No hay nada más que observarla… al entrar por la puerta me ha dejado anonadado, de verdad”, afirmó el streamer andorrano fuera de cámaras.

La cena entre los dos comensales fue más que agradable. Ambos se interesaron el uno por el otro, buscando en su pareja de cena la posibilidad de que salieran del programa con una segunda cita fechada en el calendario y sin cámaras.

Así que así fue, ambos comensales se tomaron el postre en el privado de First Dates y, al son de la música, bailaron y se acabaron besando. En la decisión final, tanto Carla como Toño asumieron que querían una segunda cita, así que ambos salieron del programa juntos y congeniando tanto que se pudieron ver las chispas que sus corazones desprendían.