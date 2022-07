‘First Dates’ | Tamara y su mala suerte en el amor: “Mi expareja se fue con mi tía”

El pasado lunes 11 de julio, los espectadores fueron testigos de un nuevo programa de First Dates. Una velada donde nuevos comensales se animaron a la aventura del amor que ofrece Cuatro para poder encontrar a su media naranja. Un encuentro donde una de las parejas que captó todas las miradas fue la formada por Tamara y Kiko.

Originaria de Paraguay, la comensal acudió al programa con el objetivo de encontrar de una vez por todas un amor de verdad, que no le rompa el corazón. «Cuéntame, ¿cómo ha sido tu vida sentimental y amorosa?», le preguntó Carlos Sobera al conocerla. Una cuestión que, sin saberlo, traería malos recuerdos a Tamara.

Carlos Sobera, al escuchar la dura historia de una soltera de ‘First Dates’: “Tú sí que has tenido mala suerte en el amor” 😱 #FirstDates8J https://t.co/dQR980fwwl — First Dates (@firstdates_tv) July 11, 2022

«En el amor me ha ido bastante mal», le contestó la joven. Respecto a sus amores pasados, la comensal le dijo que «mi primera relación, fue de tres años y ha sido la más larga que he tenido, actualmente está con mi tía. No es de sangre, pero estuvo con mi tío», confesó. Declaraciones que dejaron al presentador estupefacto.

«Con mi segunda pareja tenía planes de boda, pero descubrí que nunca había dejado a su ex, tenía una doble vida. Al principio me lo negó, pero luego…», recordó. Un conjunto de vivencias que la llevaron a conocer a Kiko, su cita de la noche. Y es que, el estudiante de Granada también confesó querer encontrar pareja ya.

«Mis padres tienen ganas de que tenga novia. Mi hermano también, que él ya tiene», dijo. Durante la velada, Kiko se quedó enamorado del acento de Tamara, el cual situó en Canarias y no en Paraguay, tierra natal de la comensal. «Tiene algo que me gusta», comentó.

Tras escuchar la mala suerte que había tenido Tamara en el amor, Kiko quiso levantarle el ánimo. «A la tercera va la vencida», le respondió. Al terminar la noche, en la decisión final de First Dates, el granadino sí quiso volver a quedar con Tamara. «Se me ha hecho muy corto», confesó. Tamara, por su parte, también quiso volver a quedar «para seguir conociéndole».