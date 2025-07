No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se está convirtiendo en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente, espectacular y maravillosa que no deja absolutamente indiferente a nadie. Algo que queda demostrado en las audiencias que cosecha, puesto que cada vez son más los que no se pierden ni una sola entrega de esta historia. El pasado viernes 18 de julio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 213 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, somos testigos de la reacción de Rafael tras saber del embarazo de Adriana. Como no podía ser de otra forma, está profundamente dolido, hasta tal punto que no tiene reparos a la hora de huir. ¡No esperaba escuchar algo así!

Y mucho menos en estos momentos. Lejos de que todo quede ahí, y al ser consciente de lo que ha ocurrido, Luisa no tarda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para plantar cara a Alejo, y todo por las últimas decisiones que ha tomado. Es más que evidente que todas ellas van a marcar un antes y un después en la vida de su círculo más cercano, y no es para menos. Por si fuera poco, Bernardo ha querido dejar completamente sin palabras a Mercedes con una propuesta completamente inesperada, e incluso imposible para muchos. ¿En qué consiste, exactamente? En plantearse la opción de abandonar, de una vez por todas, Valle Salvaje. ¡Y hacerlo a pesar de las consecuencias! Bernardo es consciente de que Mercedes no lo tiene fácil a la hora de dar ese importantísimo paso pero, dadas las circunstancias, él está convencido de que es el momento perfecto para hacerlo.

¿Qué sucede en el capítulo 214 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, lunes 21 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ser testigos de cómo a Leonardo no le queda otra opción que continuar intentando afrontar su traición a Bárbara. Ella, ajena a todo lo que está ocurriendo, no puede evitar mostrarse profundamente ilusionada con él.

Lejos de que todo quede ahí, y dadas las circunstancias, es más que evidente que Rafael y Adriana no están pasando por su mejor momento, ni mucho menos. Es un hecho que cada vez son más las cuestiones que les separan y que llegan incluso a ser insalvables. ¿Conseguirán solucionar sus diferencias?

Por si fuera poco, en la Casa Grande, los espectadores van a poder ser testigos de cómo José Luis se ha quedado completamente sin palabras ante un descubrimiento. ¿En qué consiste, exactamente? En saber que el hijo de Luisa, en realidad, es un Gálvez de Aguirre. Algo que va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.