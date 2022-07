‘First Dates’ | Eduardo deja en shock a su cita: «Me gusta ir a playas nudistas»

El pasado jueves 30 de junio pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates. De esta manera tan concreta, observamos cómo nuevos comensales llegaban al restaurante más famoso de la televisión para conocer a su media naranja. Uno de los grandes protagonistas fue, sin lugar a dudas, Eduardo.

El gallego entró en el local de Cuatro con muchas ganas de encontrar el amor. Al equipo de First Dates le hizo saber que era todo un campeón de karaoke, gran fan de Camela y, por si fuera poco, también es nudista. Por lo tanto, la de Eduardo fue una de esas presentaciones que, desde luego, no se olvidan.

Su cita para esa noche fue Irene, que se definía como una auténtica enamorada del mar. Además, dio más detalles sobre ella: “Soy una mujer muy independiente y muy activa. No pido a un Richard Gere, pero sí a alguien que me impacte al observarle y me saque una sonrisa”, reconoció.

Dos canarios, un Alexa, mucho flamenco y una depilación integral 🤔 Nos confirman que una hora comenzarán a llegar los nuevos solteros de #FirstDates30J al restaurante. ¡Os esperamos! ❤️ pic.twitter.com/AFlkiyzf0e — First Dates (@firstdates_tv) June 30, 2022

Nada más verla entrar al restaurante, Eduardo se quedó completamente impactado: “Es una mujer guapísima, morena, con buen cuerpo y unos ojos muy grandes”. Ya en la cena, y a pesar de confesar que no le gustaba mucho la playa, el comensal no dudó en preguntar lo siguiente a su cita: “Cuando vas, ¿eres de bikini, topless o nudista? Yo soy de playa nudista, tengo una al lado de donde vivo, por eso me depilo entero”.

Una confesión que, evidentemente, dejó completamente sin palabras a Irene: “¡Qué fuerte! Eso no se cuenta en una primera cita. Hay que tener más rodaje para decirlo. De entrada, no”. Acto seguido, hablaron de cómo les ha ido en el amor durante todos estos años. Eduardo no tardó en compartir una anécdota: la Guardia Civil le pilló teniendo sexo en un coche.

A pesar de las diversas confesiones sexuales que se hicieron, parece que no fueron suficientes para que la chispa surgiera entre ellos. En la decisión final, Eduardo sí que quiso tener una segunda cita con Irene pero ella no estaba de acuerdo. Y todo porque el gallego trabajaba en la recepción de un hotel: “Tiene turnos de noche, los fines de semana… Lo veo un obstáculo”.