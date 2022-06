‘First Dates’: Teresa se sincera sobre sus gustos sexuales

Un programa más, el restaurante de First Dates abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde una de las parejas protagonistas de la noche fueron la formada por Amaya y Teresa.

La primera en llegar al restaurante fue Amaya, quien fue recibida por Carlos Sobera. La comensal explicó que en su entorno la comparan con la cantante Amy Winehouse por compartir el mismo tono de voz y el mítico rabillo del ojo. Respecto a sí misma, señaló que es muy «extrovertida» y muy artística, motivo por el cual le ha traído un cuadro a su cita.

#TúTambién dijiste de tu último crush, “¡que haga lo que quiera, no me importa nada!” y no era mentira, era lo siguiente 😅

¡Quédate con nosotros y sigue #FirstDates27J en directo en @cuatro! ➡ https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/6y1IU2wWRW

— First Dates (@firstdates_tv) June 27, 2022